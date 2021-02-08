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Железная дорога Молдовы

Судьба "Железной дороги Молдовы": что заявили в руководстве госпредприятия

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210208/33544090/sudba-zheleznoy-dorogi-moldovy-chto-zayavili-v-rukovodstve-gospredpriyatiya.html

Между жизнью и смертью, или тонкая грань между предпосылками к банкротству госпредприятия "ЖДМ" и начатой программой по его модернизации.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. В администрации госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) знают, как (и хотят) преодолеть кризисную ситуацию, сложившуюся в компании. Об этом сообщил первый вице-директор по стратегическому планированию ЖДМ Виталий Мукан на пресс-конференции в понедельник.

"В последнее время ситуация на предприятии "Железная дорога Молдовы" стала предметом дискуссий как в парламенте, так и в обществе в целом… Отмечу, что ситуация на ЖДМ продолжала ухудшаться, начиная с 2009 года", – сказал представитель компании.

По его словам, "все предпринятые действия, а иногда и бездействие в ситуации, когда требовалось срочное вмешательство, привели к тому, что к 2019 году появились реальные предпосылки для банкротства предприятия". Он обратил внимание на то, что нынешнее руководство компании хочет исправить ситуацию и начало применять новую программу по реорганизации и модернизации ЖДМ, которая "начала приносить результаты".

железная дорога
© Sputnik / Miroslav Rotari
"Железная дорога Молдовы" – боксер в глубоком нокдауне

Так, в 2020 году впервые за последние 30 лет закуплены 12 новых локомотивов. Их собрали в Казахстане из зарубежных комплектующих. Последние обновление парка произошло еще в 1991 году. Старейшему тепловозу в Молдове уже 50 лет.

По мнению Мукана, без новых локомотивов у предприятия "Железная дорога Молдовы" просто не было бы будущего. 

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"Сейчас мы находимся в процессе реабилитации инфраструктуры на отрезке Бендеры – Басарабяска – Этулия – Джурджулешты на дистанции примерно 233 километров. Стоимость проекта 55 миллионов евро", – сообщил представитель компании.

Еще один проект, как пояснил Мукан, касается закупки автоматизированного оборудования и реабилитации железнодорожной инфраструктуры на отрезке Кишинев –Унгены. Этот проект финансируется правительством Франции.

CFM a primit 6 locomotive noi
© Sputnik / Cătălina Cernei
На какой путь прибудет "Железная дорога Молдовы"

"Сейчас ЖДМ последовательно идет по реализации программы развития, которая предусмотрена до 2031 года. Данная программа предполагает такие этапы как: институциональная реструктуризация предприятия, привлечение инвестиций, финансовые прогнозы, прогнозы по трафику, а также денежные источники", – сказал вице-директор по стратегическому планированию ЖДМ.

По его словам, все эти усилия предпринимаются не только для того, чтобы спасти предприятие, но и для того, чтобы модернизировать его.

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"Нынешняя администрация хорошо понимает, как нужно идти. Выбранный путь – развитие железнодорожного транспорта в Молдове. И нам это удастся. Позиция руководства компании – ЖДМ – стратегическое предприятие, абсолютно необходимое для экономики страны, и не может быть упразднено или ликвидировано. Любые спекуляции на эту тему лишены смысла и логики", – сказал Мукан.

Железная дорога, Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
Железная дорога под лупой: спецкомиссия выяснит, почему у предприятия долги
Он подчеркнул, что ситуация с предприятием совсем непростая, но она сформировалась не вчера и не сегодня, а течение 10 лет.

Мукан уточнил, что у нынешнего руководство предприятия, есть не только видение, но и желание изменить ситуацию к лучшему, однако для этого не надо создавать искусственные препятствия компании.

По состоянию на конец 2020 года кредитная задолженность ЖДМ составила 459,4 миллиона леев. В то же время накоплена задолженность по заработной плате (частично за октябрь и ноябрь 2020 года) в размере 35,5 миллиона леев, по отчислениям в бюджет социального и медицинского страхования - 26,9 миллиона леев, а в бюджет - 5,5 миллиона леев.

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Также наблюдается дефицит оборотных средств в результате образования долгов, которые на 30 декабря 2020 года составляли 275,4 миллиона леев.

В связи с этим в парламенте создана специальная комиссия, члены которой изучат финансовую ситуацию на предприятии "Железная дорога Молдовы" и предложит законодательному органу решения по данной проблеме. 

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