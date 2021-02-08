Судьба "Железной дороги Молдовы": что заявили в руководстве госпредприятия

Между жизнью и смертью, или тонкая грань между предпосылками к банкротству госпредприятия "ЖДМ" и начатой программой по его модернизации.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. В администрации госпредприятия "Железная дорога Молдовы" (ЖДМ) знают, как (и хотят) преодолеть кризисную ситуацию, сложившуюся в компании. Об этом сообщил первый вице-директор по стратегическому планированию ЖДМ Виталий Мукан на пресс-конференции в понедельник.

"В последнее время ситуация на предприятии "Железная дорога Молдовы" стала предметом дискуссий как в парламенте, так и в обществе в целом… Отмечу, что ситуация на ЖДМ продолжала ухудшаться, начиная с 2009 года", – сказал представитель компании.

По его словам, "все предпринятые действия, а иногда и бездействие в ситуации, когда требовалось срочное вмешательство, привели к тому, что к 2019 году появились реальные предпосылки для банкротства предприятия". Он обратил внимание на то, что нынешнее руководство компании хочет исправить ситуацию и начало применять новую программу по реорганизации и модернизации ЖДМ, которая "начала приносить результаты".

Так, в 2020 году впервые за последние 30 лет закуплены 12 новых локомотивов. Их собрали в Казахстане из зарубежных комплектующих. Последние обновление парка произошло еще в 1991 году. Старейшему тепловозу в Молдове уже 50 лет.

По мнению Мукана, без новых локомотивов у предприятия "Железная дорога Молдовы" просто не было бы будущего.

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"Сейчас мы находимся в процессе реабилитации инфраструктуры на отрезке Бендеры – Басарабяска – Этулия – Джурджулешты на дистанции примерно 233 километров. Стоимость проекта 55 миллионов евро", – сообщил представитель компании.

Еще один проект, как пояснил Мукан, касается закупки автоматизированного оборудования и реабилитации железнодорожной инфраструктуры на отрезке Кишинев –Унгены. Этот проект финансируется правительством Франции.

"Сейчас ЖДМ последовательно идет по реализации программы развития, которая предусмотрена до 2031 года. Данная программа предполагает такие этапы как: институциональная реструктуризация предприятия, привлечение инвестиций, финансовые прогнозы, прогнозы по трафику, а также денежные источники", – сказал вице-директор по стратегическому планированию ЖДМ.

По его словам, все эти усилия предпринимаются не только для того, чтобы спасти предприятие, но и для того, чтобы модернизировать его.

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"Нынешняя администрация хорошо понимает, как нужно идти. Выбранный путь – развитие железнодорожного транспорта в Молдове. И нам это удастся. Позиция руководства компании – ЖДМ – стратегическое предприятие, абсолютно необходимое для экономики страны, и не может быть упразднено или ликвидировано. Любые спекуляции на эту тему лишены смысла и логики", – сказал Мукан.

Он подчеркнул, что ситуация с предприятием совсем непростая, но она сформировалась не вчера и не сегодня, а течение 10 лет.

Мукан уточнил, что у нынешнего руководство предприятия, есть не только видение, но и желание изменить ситуацию к лучшему, однако для этого не надо создавать искусственные препятствия компании.

По состоянию на конец 2020 года кредитная задолженность ЖДМ составила 459,4 миллиона леев. В то же время накоплена задолженность по заработной плате (частично за октябрь и ноябрь 2020 года) в размере 35,5 миллиона леев, по отчислениям в бюджет социального и медицинского страхования - 26,9 миллиона леев, а в бюджет - 5,5 миллиона леев.

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Также наблюдается дефицит оборотных средств в результате образования долгов, которые на 30 декабря 2020 года составляли 275,4 миллиона леев.

В связи с этим в парламенте создана специальная комиссия, члены которой изучат финансовую ситуацию на предприятии "Железная дорога Молдовы" и предложит законодательному органу решения по данной проблеме.

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