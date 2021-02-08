Молдавский лей сваливается в пике: обменный курс на ближайшие дни

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 9 февраля.

Молдавский лей продолжит уступать свои позиции после небольшого периода роста.

Так, евро отыграет у него целых 12 банов разом и будет торговаться по 21,0575 лея.

Доллар подорожает на 3 бана и установится на отметке в 17,5034 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея.

Остальные валюты тоже незначительно прибавят в цене. Российский рубль закрепится на отметке в 0,2349 лея, украинская гривна вырастет до 0,6331 лея, румынский лей – до 4,3199 в пересчете на нацвалюту.

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