В Приднестровье строят грандиозные планы по развитию мелиорации

ТИРАСПОЛЬ, 9 фев – Sputnik. В Приднестровье в 2021 году площадь орошаемых земель может увеличиться почти на 30%. Такой план на заседании исполнительного органа власти представил гендиректор предприятия "Приднестровские оросительные системы" Иван Ботя.

"Благодаря таким масштабным работам в этом году площадь орошаемых земель может вырасти почти на 30% – с 18,5 тысяч гектаров до почти 24 тысяч", - пояснил он.

По его словам, в этом году планируется запустить 64 насосные станции. В прошлом году эта цифра была на 12 меньше – всего 52. Сейчас специалисты готовятся к ремонту и замене оборудования на некоторых из них.

В этом году из бюджета для ремонта станций было выделено более 11 миллионов приднестровских рублей – это практически эквивалентно сумме в молдавских леях.

На ремонтные работы выделено чуть более девяти миллионов рублей. А именно на замену трубопровода на насосной станции в Чобручах, демонтаж и монтаж агрегатов на станции в Ташлыке, замену трубопровода 1,5 км в Григориопольском филиале КНС-3, ремонт гидроосевого оборудования по ряду насосных станций. На приобретение оборудования для головной станции Ташлык и в Григориопольском филиале заложено два миллиона рублей.

Заканчиваются работы на одной из Суклейских насосных станций. К середине марта она будет полностью готова к поливу земель. Завершен и ряд работ по ремонту и замене двигателей большой мощности в Чобручах. Если в 2020 году там работал всего один насос, то в этом году будут действовать все три.

"Поливной сезон планируем начать своевременно и будем выполнять все заявки водопользователей", - заключил Ботя.

В 2020 году в Приднестровье была утверждена программа по развитию оросительных систем. По инициативе правительства был введен сбор, средства от которого уже учтены в законе о республиканском бюджете и будут использованы как источник ремонта и реконструкции оросительных систем.

"Важный шаг мы сделали в плане смены организационно–правовой формы собственности ГУ "Оросительные системы" – сейчас это ГУП "Приднестровские оросительные системы". Мы поменяли сам механизм финансирования со сметного на межтарифную разницу. Таким образом, был принят ряд шагов, от которых правительство ожидает серьезных результатов уже в 2021 году", - отметил глава исполнительной власти Александр Мартынов.

На заседании также обсудили подготовку кадров. Сейчас ведется работа по организации обучения молодых специалистов для предприятия и повышения квалификации уже работающих.

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