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Железная дорога. Иллюстративное фото

Кто разорил железную дорогу — депутаты обратятся в Генпрокуратуру, СИБ и МВД

© Sputnik / В. Смирных
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210209/33553401/kto-razoril-zheleznuyu-dorogu-deputaty-obratyatsya-v-genprokuraturu-sib-i-mvd.html

Состоялось первое заседание Спецкомиссии по анализу проблем железной дороги — прежде всего решили собрать информацию о ситуации на ЖДМ из архивов правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Члены парламентской спецкомиссии по ситуации на "Железной дороге Молдовы" решили обратиться в Генеральную прокуратуру, СИБ, МВД и Национальный антикоррупционный центр.

Это решение было принято на первом заседании спецкомиссии, которое состоялось во вторник.

Железная дорога Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
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Депутаты запросят документы о финансовом и экономическом состоянии предприятия. В частности, парламентариев интересует финансовый отчет за 2010-2020 годы, перечень активов, включая неиспользованные. Комиссию также интересует позиция Агентства по государственному имуществу в отношении отсутствия генерального директора предприятия в течение 14 месяцев и срыва конкурса по отбору кандидата на эту должность.

В комиссию вошли 10 депутатов, представляющих разные фракции парламента — Олег Липский, Николай Паскару, Александр Жолнач (ПСРМ), Ангел Агаке — вице-председатель (Pro Moldova), Корнелиу Падневич ("Pentru Moldova"), Петру Фрунзе и Раду Мариан (PAS), Ион Леукэ (ДПМ), Игорь Химич ("Шор"), Александр Слусарь ("Платформа DA").  

На "Железной дороге Молдовы" в настоящее время создалась критическая ситуация, констатировали депутаты и руководство предприятия. К концу 2020 года задолженность компании кредиторам составила 459,4 миллиона леев. Задолженность по заработной плате (частично за октябрь и ноябрь 2020 года) составила 35,5 миллиона леев, а задолженность перед государственным бюджетом – 5,5 миллиона леев.

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Теги:
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