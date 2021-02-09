Сюрприз от евро и проделки доллара: обменный курс на следующий день

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 10 февраля.
Практически все игроки пятивалютной корзины продолжают наступать на молдавский лей.
Евро за сутки подорожает на 17 банов и будет торговаться по 21,232 лея.
Доллар укрепится на три бана и установится на отметке в 17,5391 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.
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Что касается остальных валют, то 9 февраля в небольшом плюсе окажутся российский рубль, который вырастет до 0,2371 лея, а румынский лей – до 4,3553 в пересчете на нацвалюту.
Украинская гривна несколько сдаст позиции – до 0,6212 лея.
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