Полноценное экономическое сотрудничество Молдовы и России: что этому мешает

Молдавская экономика находится в непростом положении, но исправить ситуацию частично может помочь Россия, предложив свой большой рынок. Подобное сотрудничество с РФ может оказаться для Молдовы выгоднее, нежели с ЕС.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Молдова и Россия заинтересованы в экономическом сотрудничестве, об этом многократно заявляли разные лидеры двух стран. Однако полноценное двустороннее сотрудничество все еще не установилось. Что этому мешает - рассказали эксперты в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Спасительный рынок

Первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев уверен, что проблема не в качестве молдавской продукции. По его мнению, некоторые товары уникальны и в России уже имеют хорошую репутацию еще со времен Советского Союза.

Проблема, по его словам, в политических аспектах, которые мешают выстраивать взаимовыгодные отношения.

"Часть политического класса Молдовы больше смотрит на Запад и декларирует, что стремится в Евросоюз. Это сдерживающий фактор, потому что мы понимаем, что это конкуренты. Отсюда и взаимное недоверие. Снятие этих ограничений и барьеров сыграло бы на пользу обеим странам", – полагает Ковалев.

Он считает, что на европейском рынке молдавские продукты не особо ждут, также там более жесткие условия, особенно что касается сельскохозяйственного сегмента.

На чем сыграть

Главный и наиболее успешный продукт молдавского рынка, как считает Ковалев, – это вино. По его словам, полки магазинов в России забиты алкогольными напитками из разных стран, и молдавские вполне способны конкурировать, но для этого надо активнее продвигать свои бренды.

"Есть конкуренция, но для России важны не только молдавские вина, но также крымские, грузинские, французские, испанские и другие. Нужно предпринимать какие-то шаги, чтобы отвоевывать утраченные позиции и рынок", – добавил Ковалев.

По мнению экономиста, молдавские производители могли бы "сыграть" и на других товарах – экологически чистых, тех, что сейчас стали очень популярны и пользуются спросом во многих странах, а в Молдове подобную продукцию в последние годы стали активно производить.

Стабильность – главное

Ковалев считает, что Молдова могла бы получить много инвестиций из РФ, чтобы российское производство в какой-то степени вынести на территорию молдавского государства, а затем успешнее торговать с ЕС без санкций и других подобных вопросов.

Но в этой затее, уверен эксперт, есть одна проблема: инвестиции идут туда, где выгодно, а в Молдове отсутствует долгосрочная стабильность.

"Раскол политического класса и населения. А для бизнеса понимание, куда будет двигаться страна, – серьезный фактор", – подчеркнул Ковалев.

В Китай через Россию

Экономист Михаил Делягин вернулся к теме вина и рассказал, что его можно успешно продавать в Китае, а помочь в этом способна РФ.

"Китайский рынок необъятен, на него можно попасть через российских дистрибьюторов. Грузия упустила шанс попасть туда, а сейчас упускает Молдова", – заявил Делягин.

По его словам, молдавские производители уже прорвались на этот рынок, что является огромным достижением. Китайский и российский рынок – два направления, куда должны стремиться предприниматели.

"Молдавская экономика больше, чем другие страны, может работать только на Россию. Многие продукты, которые все еще производятся в Молдове, могут найти потребителя исключительно в России. Вино может спокойно попасть на российские полки, оно не уступает латиноамериканским винам, а также лучше европейских, которые находятся в аналогичной весовой категории", – уточнил эксперт.

В целом, как считает экономист, Молдове есть куда расти и к чему стремиться, но экономике мешает политическая ситуация в регионе.

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