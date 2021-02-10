На Молдову надвигаются сильнейшие морозы: хватит ли стране газа

В эксклюзивном комментарии Sputnik в компании "Молдовагаз" рассказали, могут ли сказаться надвигающиеся на республику морозы до -20 градусов по Цельсию на обеспечение потребителей газом.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. При любом развитии ситуации, включая резкое похолодание, газ будет поставляться потребителям Молдовы бесперебойно и в необходимом количестве. Об этом в компании "Молдовагаз" заявили в эксклюзивном комментарии для Sputnik Молдова, отвечая на вопрос о том, вырастет ли потребление голубого топлива в республике с учетом надвигающихся на страну суровых морозов.

"Действительно, с наступлением холодов потребление газа, в том числе предприятиями термоэнергокомплекса, растет, и 80% используемого Молдовой газа приходится именно на зимнее время года", – отметили в "Молдовагаз".

В компании уточнили, что с учетом возможных температурных перепадов и прогнозируются ежемесячные объемы поставок газа, которые целиком покрывают спрос.

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"Осенью прошлого года АО "Молдовагаз" закачало в подземные хранилища Украины несколько десятков миллионов кубометров газа в качестве резерва на случай низких температур и роста спроса. При любом развитии ситуации, включая резкое похолодание, газ будет поставляться потребителям бесперебойно и в необходимом количестве", – подчеркнули в "Молдовагазе".

Ранее российский концерн "Газпром" сообщил, что в Европе в условиях холодной зимы запасы газа в подземных хранилищах продолжают быстро снижаться. По данным Gas Infrastructure Europe, по состоянию на 6 февраля из европейских ПХГ отобрано 47 миллиардов кубометров газа. Это на 13% больше, чем было закачано в хранилища при подготовке к этой зиме, и уже на 8% превышает отбор за всю прошлую зиму. Запасы газа в ПХГ Европы сократились до уровня ниже 50%.

На вопрос о том, может ли в связи с этим измениться транзит газа через территорию Молдовы, в компании "Молдовагаз" отметили, что рост транзита зависит от контрактных обязательств между поставщиками газа, включая региональных трейдеров, а также покупателями.

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"Существенную роль в этом отношении могут сыграть не столько природные явления, сколько ход восстановления экономик стран ЕС, Балкан и Турции на фоне пандемии", – уточнили в компании.

В "Молдовагазе" обратили внимание и на тарифы на транспортировку – чем они ниже, тем привлекательнее для транзита.

"Немаловажную роль в этом отношении сыграет и полновесное внедрение процедуры backhaul, предполагающей виртуальный реверс газа. С технической же точки зрения газотранспортная система Молдовы готова в любой момент кратно нарастить объемы прокачки", – добавили в "Молдовагазе".

Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром" является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту.

На Молдову надвигаются морозы

С 12 февраля в Молдове резко похолодает – до -13 градусов в дневные часы. Ночью вероятен снег, местами сильный, а днем слабый – преимущественно на севере страны.

В последующие сутки существенных осадков не предвидится. Максимальная температура 13 февраля составит от -10 до -5, а минимальная – от -16 до -11, тогда как 14 февраля станет еще холоднее: ночью - от -17 до -12, а днем - от -11 до -6.

Самыми морозными в Молдове окажутся 15 и 16 февраля – минимум составит от -19 до -14, на севере страны ночью - от -22 до -20, а днем - от -12 до -7.

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