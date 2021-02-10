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Саженцы.

В Молдове ужесточается проверка продукции, которая идет в Россию

© Sputnik / Виталий Белоусов
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210210/33576728/ansa-uzhestochaet-kontrol-za-selhozprodukciej-kotoruyu-eksportiruyut-v-rossiyu.html

Специалисты двух стран решили перейти на проведение онлайн-экспертизы экспортного посадочного материала.

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) внедряет новый метод проверки сельскохозяйственной продукции, которая поставляется в Российскую Федерацию.

Слива.
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В условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19, оценка экспортных растительных материалов затруднена, согласились эксперты на совместном с Россельхознадзором заседании, которое прошло по видеосвязи.

Было принято решение осуществлять дополнительные проверки экспортного посадочного материала в режиме онлайн.

Так, инспекторы ANSA будут проводить инспекции в формате видеоконференций в виноградных и лесных питомниках с отбором проб для лабораторных экспертиз.

Согласно предлагаемой процедуре, один контрольный образец будет проанализирован в лабораториях ANSA, а другой - направлен в лаборатории Россельхознадзора. В зависимости от результатов обоих исследований отечественные производители получат разрешение на экспорт товара в Россию.

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Теги:
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