В Молдове ужесточается проверка продукции, которая идет в Россию

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) внедряет новый метод проверки сельскохозяйственной продукции, которая поставляется в Российскую Федерацию.
В условиях ограничений, связанных с пандемией COVID-19, оценка экспортных растительных материалов затруднена, согласились эксперты на совместном с Россельхознадзором заседании, которое прошло по видеосвязи.
Было принято решение осуществлять дополнительные проверки экспортного посадочного материала в режиме онлайн.
Так, инспекторы ANSA будут проводить инспекции в формате видеоконференций в виноградных и лесных питомниках с отбором проб для лабораторных экспертиз.
Согласно предлагаемой процедуре, один контрольный образец будет проанализирован в лабораториях ANSA, а другой - направлен в лаборатории Россельхознадзора. В зависимости от результатов обоих исследований отечественные производители получат разрешение на экспорт товара в Россию.
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