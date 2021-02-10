Доллар вниз, евро вверх: обменный курс на следующий день

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 11 февраля.

Европейская валюта продолжает расти в цене, в то время как доллар немного уступил молдавскому лею.

Евро за сутки подорожает на 2 бана и будет торговаться по 21,2559 лея.

Доллар уступит меньше одного бана и установится на отметке в 17,5314 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

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Что касается остальных валют, то 9 февраля в небольшом плюсе окажутся российский рубль, который вырастет до 0,2375 лея, и румынский лей – до 4,3603 в пересчете на нацвалюту.

Украинская гривна несколько сдаст позиции – до 0,6313 лея.

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