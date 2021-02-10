22:54 10 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.23
  • USD17.54
  • RUB0.24
  • RON4.36
  • UAH0.63
Поиск
Обменка.

Доллар вниз, евро вверх: обменный курс на следующий день

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
Получить короткую ссылку
76 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0c/04/32756153.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210210/33577283/dollar-vniz-evro-vverkh-obmennyy-kurs-na-sleduyuschiy-den.html

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 10 фев – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 11 февраля.

Европейская валюта продолжает расти в цене, в то время как доллар немного уступил молдавскому лею.

Евро за сутки подорожает на 2 бана и будет торговаться по 21,2559 лея.

Доллар уступит меньше одного бана и установится на отметке в 17,5314 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

Унгуряну: молдавский лей ослабевает, а граждане скупают валюту>>>

Что касается остальных валют, то 9 февраля в небольшом плюсе окажутся российский рубль, который вырастет до 0,2375 лея, и румынский лей – до 4,3603 в пересчете на нацвалюту.

Украинская гривна несколько сдаст позиции – до 0,6313 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Деньги любят счет. Но скорость тоже приветствуется - невероятное видео
Как житель Тирасполя ловко выманивал деньги у доверчивых женщин
Не промахнуться с деньгами: эксперт назвал худшие для покупки валюты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Дом-музей им. А. С. Пушкина был открыт в 1948 году 10 февраля - в день смерти поэта
Раритетные экспонаты в Доме-музее А. С. Пушкина: некоторые представлены впервые
Они хотят сделать нас послушными: Лавров об отношениях России с Западом.
Они хотят сделать нас послушными: Лавров - об отношениях России с Западом
ТОП-30: Во сколько государству обойдется содержание политических партий в 2021 году.
Во сколько казне обойдется содержание политсил в 2021 году

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться