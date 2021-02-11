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Изменится ли цена на газ в 2021 году – комментарий "Молдовагаза"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210211/33577464/izmenitsya-li-tsena-na-gaz-v-2021-godu-kommentariy-moldovagaz.html

В компании "Молдовагаз" прокомментировали, может ли в нынешнем году измениться цена на голубое топливо.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Скорее всего, цена на спотовом рынке газа опустится в 2021 году, но резкого падения по примеру 2020 года не ожидается, вероятно, будет плавная ценовая коррекция. Об этом заявили в компании "Молдовагаз" в комментарии Sputnik.

"Как показывает опыт предыдущих лет, с потеплением и снижением потребления цена на спотовом рынке газа начинает опускаться. Вполне вероятно, что это случится и в 2021 году, но резкого падения по примеру 2020 года не ожидается, скорее, будет плавная ценовая коррекция", – отметили в "Молдовагаз".

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При этом, как уточнили в компании, внесенные изменения в контракт между АО "Молдовагаз" и ПАО "Газпром" предполагают, что в теплое время года цена будет учитывать именно ситуацию на европейских хабах.

"В любом случае среднегодовая закупочная цена от "Газпрома" для Молдовы одна из самых выгодных в регионе. По сравнению с конъюнктурой спотового рынка в прошлом году, она позволила сэкономить около 44 миллионов долларов", – подчеркнули "Молдовагаз".

Gazprom
© Sputnik / Ilya Pitalev
Почему контракт с "Газпромом" выгоднее закупок с газовых бирж
Газ в республику поступает из России транзитом через Украину. Российский концерн "Газпром" является основным поставщиком газа в Молдову. Республика приобретает голубое топливо у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году. Это соглашение регулярно продлевается. Так, 31 декабря 2020 года стороны подписали дополнение к существующему контракту. 

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