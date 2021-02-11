Внимание, высокое напряжение: как и кому светит Молдавская ГРЭС

МГРЭС - самый мощный энергетик в регионе, оно бесперебойно обеспечивает электричеством и теплом большую часть населения. В ГРЭС подвели итоги 2020-го и провели корреспондента Sputnik в самую опасную зону предприятия.

ТИРАСПОЛЬ, 11 фев – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Прежде, чем ответить на вопросы журналистов, энергетики оголяют все нервы своего предприятия. Перед экскурсией гостям выдают каски. Правда, в цеху от пекла они не защитят. На станции как в бане, 545 градусов – это параметры среды пара. Это он толкает турбину, которая приводит в движение генератор.

"Это опасный производственный объект. Допущены только люди, которые прошли специальное обучение для эксплуатации этого оборудования. Время подготовки одного машиниста энергоблока составляет от 6 до 9 месяцев", – объясняет технический директор Молдавской ГРЭС Алексей Бухаткин.

Он в этой должности всего месяц. На юг Приднестровья приехал из Сибири. Первое, что отметил днестровский новичок на ГРЭС, это высокий уровень эксплуатации и грамотный персонал.



© Sputnik / Sorokopud Julia Производственный цех.

Уникальность и модернизация МГРЭС

Установленная мощность - 2520 МВт. Тепловая электро-махина была запущена в Днестровке в 1964 году. Ее уникальность не обесточена до сих пор. Над МГРЭС выпускает пар "дымовая высотка" – одна из самых рослых труб в Европе (330-метров).

"Сегодня ее не видно. Спряталась в густом тумане. Она была предназначена для работы еще нескольких блоков. Она поэтому и такая большая. Когда-то в планах было строительство еще дополнительных блоков и их объединения. Но не свершилось", – вдается в детали сотрудник Молдавской ГРЭС Вячеслав Ворончак.

Особенной электростанцию делает и парогазовый цикл, передовой в мировой энергетике.

"Предприятие уникально тем, что оно работает в парогазовом цикле. Такого оборудования в России нет. Оно единственное в постсоветском пространстве", - говорит наш экскурсовод Алексей Бухаткин.

© Sputnik / Sorokopud Julia Алексей Бухаткин.

Первым делом специалисты показывают энергоблоки, последние с точки зрения запуска. Блочный щит управления №"6 - как генератор модерновых энергоидей. Рядом с пожилым пультом светится мониторами новое оборудование. Процесс автоматизировали - работу оптимизировали. Теперь за "сердце" ГРЭС отвечают всего 9 человек.

© Sputnik / Sorokopud Julia Щит управления №"6.

На центральном щите, где управляют выдачей мощности – без изменений. В кадровом плане это и хорошо. На входе встречает опытный энергетик Виктор Лоза. "Работаем без малейших помарок", - заявляет специалист, демонстрируя школьную доску, где мелком расписаны сроки ввода-вывода оборудования в эксплуатацию. Он и еще 1921 сотрудник – та самая внутренняя энергия, сберегательный микроклимат Молдавской ГРЭС. Если усреднить потенциал: возраст – 44 года, зарплата – 8 с лишним тысяч приднестровских рублей.

Фото 4 – непростые энергозадачи - простым мелом на доске (Источник: Юлия Сорокопуд)

МГРЭС-подход

Пресс-конференцию лично ведет Валентин Трубчанин. Москвич возглавил Молдавскую ГРЭС в прошлом году. "Нашей мощности хватит на 2,5 Молдовы. МГРЭС – связующее звено между Одесской областью и Молдовой. Эту электростанцию в одночасье не выключить никому", - сыпет тезисами Валентин Трубчанин.

© Sputnik / Sorokopud Julia Валентин Трубчанин.

За последний год у Молдавской ГРЭС прогресс налицо. Впервые к прессе такой внимательный подход. В непрошенный диалог включается Siri, но в представлении своего предприятия гендиректору помощь явно не нужна. Энергичную презентацию продолжает статистика.

© Sputnik / Sorokopud Julia Пресс-релиз.

В прошлом году электростанция на 10% увеличила выработку электроэнергии. Причина - рост поставок на экспорт и на внутренний рынок (в том числе для ММЗ). В 2020-м Молдавская ГРЭС сгенерировала свыше 4,6 миллиарда киловатт, хотя работает на 21,18% от установленной мощности. Электростанция на берегу Кучурганского лимана – крупнейшее звено в группе Интер РАО.

"Мы настолько значимое предприятие, что мы одни в отдельном так называемом дивизионе. Тем временем, с другой стороны блока "Интер РАО Электрогенерация" объединены несколько десятков станций, причем не только российских. А вот ГРЭС отдельное внимание. Само Интер РАО – это действительно гигантская компания в планетарном масштабе", – объясняет генеральный директор электростанции.

© Sputnik / Sorokopud Julia Путь наверх.

Действующий контракт на поставку электроэнергии доживет до апреля. Февраль-март – ключевые месяцы для "контрактования", как называют договорный процесс энергетики.

"Мы уже озвучили и молдавской стороне в том числе, которая является очень важным нашим партнером и контрагентом по поставкам продукции о том, что в будущем мы возможно изменим формат нашего взаимодействия. Сегодня мы к ним приходим на торги, а возможно в будущем эти торги организовывать. Тем не менее, в этом году мы точно не станем ломать устоявшуюся практику. К апрелю выйдем с новым контрактом. Активно проводим встречи с молдавской стороной", - объяснил Валентин Тургубчак.

"В Молдове мы видим для себя не менее 70% рынка. Но я думаю, мы приложим все усилия, чтобы занять максимальное место на этом рынке", - добавил Генеральный директор Молдавской ГРЭС.

Напряженный вопрос, если Румыния и Украина захотят отказаться от Молдавской ГРЭС, гендиректор рассматривает так:

Во-первых, технически это сделать в ближайшие лет 5 невозможно. Все технические специалисты понимают это. С точки зрения румынской поставки, понятно, что озвучивались планы по строительству "перемычки" между Румынией и Молдовой, по которой возможно было бы поставлять электроэнергию. Это схема "back to back" как раз по нашим линиям поставка в р-н Вулканешт. Ну мы можем, конечно, поставлять. А теперь если смотреть поставку оттуда – они выше раза в два. Никакой экономической целесообразности", - уточнил Валентин Трубчанин.

© Sputnik / Sorokopud Julia МГРЭС.

Кстати, схема "back to back" хороша и в плане экологии. В прошлом году Молдавская ГРЭС прошла ресертификационный аудит по экологическому менеджменту. Обезвреживание отходов, защита воздуха, зарыбление Кучурганского лимана и прочие ЭКОобмен – важнейшая статья расходов. А вот экологические акции – дело даже приятное. Глава электростанции удивляется, как в Приднестровье садят деревья в декабре и держат бой с коронавирусом.

"Мы тоже, несмотря на все трудности, связанные с пандемией, обеспечили бесперебойное энергоснабжение потребителей. Так что все обязательства по заключенным контрактам мы исполнили", - подытожил Валентин Трубчанин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Молодежный актив МГРЭС (@molodezaktivmgres)

Напоследок энергетик пошутил, что когда-то тоже хотел стать журналистом. Но, к счастью, преуспевал в математике.

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