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Доллары и евро.

Обменный курс на ближайшие дни: как поведут себя евро и доллар

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Молдова
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Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 12 февраля и выходные.

Все игроки пятивалютной корзины несколько сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву".

Евро за сутки подешевеет на четыре бана и будет торговаться по 21,2129 лея.

Сергей УНГУРЯНУ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Унгуряну: молдавский лей ослабевает, а граждане скупают валюту
Доллар укрепится на три бана и установится на отметке в 17,5391 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

Что касается остальных валют, то 12 февраля и на выходные в небольшом минусе окажутся российский рубль, который подешевеет до 0,237 лея, украинская гривна – до 0,6291 лея, а румынский лей – до 4,3519 в пересчете на нацвалюту.

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