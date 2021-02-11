Обменный курс на ближайшие дни: как поведут себя евро и доллар

КИШИНЕВ, 11 фев – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 12 февраля и выходные.
Все игроки пятивалютной корзины несколько сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву".
Евро за сутки подешевеет на четыре бана и будет торговаться по 21,2129 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.
Что касается остальных валют, то 12 февраля и на выходные в небольшом минусе окажутся российский рубль, который подешевеет до 0,237 лея, украинская гривна – до 0,6291 лея, а румынский лей – до 4,3519 в пересчете на нацвалюту.
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