Какие льготы в Приднестровье дадут аграриям при получении помощи от России

Россия выделила средства на поддержку приднестровских аграриев, понесших потери в 2020-ом безурожайном году. В Приднестровье на эту помощь решили снизить налоги.

ТИРАСПОЛЬ, 12 фев – Sputnik. Сельхозпроизводителям Приднестровья назначат оптимальные условия налогообложения при получении безвозмездной помощи от Российской Федерации. Средства, которые поступили от РФ, призваны помочь аграриям, которые понесли серьезные убытки из-за погодных "качелей" 2020 года.

"Прошлый год для аграриев выдался неурожайным, как следствие – собрано меньше овощей, фруктов и злаковых культур. На многих землях сельхозназначения и вовсе ничего не собрали. Всему виной – погодные "качели" - сначала заморозки, потом засуха", - пояснили в правительственной пресс-службе.

При получении средств российской помощи возникают соответствующие обязательства по налогу на доходы, единому соцналогу и подоходному налогу с физлиц.

"С целью оказания поддержки получателям российских денежных средств законопроектом предлагается установить льготы по данным налогам", – раскрыла суть инициативы замминистра экономразвития Мария Глушкова.

Как подчеркивают в правительственной пресс-службе, таким образом, законодательная инициатива позволит улучшить материальное состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей для возможности проведения весенне-полевых работ в 2021 году.

Для получения российских средств территориальные управления соответствующего района или города при Минсельхозе и природных ресурсов составляют Реестр получателей безвозмездной помощи РФ. Далее его направляют в министерство для подготовки Единого реестра.

Для того, чтобы получить финансовую поддержку, получателю, включенному в Единый реестр, необходимо обратиться в территориальное управление по месту расположения земельного участка, используемого в производстве, с заявлением. Заявки принимают до 1 марта 2021 года. Детали механизма описаны в постановлении.

В середине января в Приднестровье поступила российская гуманитарная помощь в размере 90 миллионов российских рублей (более 20 миллионов леев). Средства были предназначены для поддержки аграриев, которые понесли значительные потери в результате климатических катаклизмов в 2020 году.

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