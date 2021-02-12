Цены изменились: что подорожало больше всего в Молдове

В Национальном бюро статистики республики рассказали, как изменились цены на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. В январе годовая инфляция в Молдове составила 0,22%. Такие данные приводит Национальное бюро статистики страны.

Cредние потребительские цены за месяц выросли на 0,46%. Такая динамика объясняется подорожанием продуктов питания на 0,58%, непродовольственных товаров – на 0,6%, и цен на услуги, оказываемые населению, – на 0,08%.

Что подорожало

В январе больше всего подорожали капуста – на 15,6%, огурцы – на 13,4%, грибы – на 6%. Также жители страны стали больше платить за чеснок, лук, томаты, подсолнечное масло, виноград, садовые семечковые фрукты, экзотические фрукты, цельное молоко, сметану, крупы, мясные консервы и мед.

Из непродовольственных товаров выросли в цене до 6% на бутилированный газ, топливо, дрова, лекарства, холодильники и морозильники, стиральные машины, садовый инвентарь, сигареты.

Что касается услуг, оказываемых населению, то дороже стали обходиться курсы вождения и услуги общественного питания.

На что упали цены

При этом, согласно данным Молдстата, за месяц снизились цены на яйца – на 7,4%, баранину – на 0,9%, свинину – на 0,7%, картофель, колбасы высшего сорта, свежую и замороженную рыбу, вина, безалкогольные напитки, пшеничную муку.

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Несколько дешевле стали обходиться новые и подержанные автомобили, мотоциклы, уголь, моющие средства, кондиционеры, косметика, костюмы и спортивная обувь, мужская одежда из натурального меха, костюмы, свитера для женщин – до 0,9%.

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