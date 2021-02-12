Больше жгут, меньше платят: должников отключают от газовой сети

В компании "Молдовагаз" представили объемы использованного клиентами природного газа, а также уровень оплаты за услугу в первом месяце 2021 года.

КИШИНЕВ, 12 фев – Sputnik. В январе в Молдове на 11 с лишним процентов увеличился объем потребления природного газа по сравнению с первым месяцем 2020 года и почти на 5,6 процентов – с декабрем 2020-го.

"Объем потребления природного газа в январе 2021 года составил 190,8 миллиона кубометров. По сравнению с декабрем 2020 года этот показатель увеличился на 10,1 миллиона кубических метров", – пояснили в службе по связям с общественностью "Молдовагаз".

По состоянию на 31 января бытовые потребители погасили 98,1% выставленных в счетах сумм на протяжении 2020 года, что на 0,6 процентного пункта ниже показателей того же периода прошлого года. По сравнению с показателями декабря 2020 года уровень оплаты у предприятий теплоэнергетического сектора страны составил около 99,9%.

Несколько увеличилась в январе доля оплаты у небытовых потребителей (юридических лиц), а именно на 0,2 процентного пункта, достигнув 99,1%.

За это время от сети было отключено 211 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику 283,6 тысячи леев. Авансовые платежи были выставлены 102 потребителям в связи с осуществленной ранее приостановкой поставок за неуплату в срок стоимости потребленного природного газа.

По уточненным данным "Молдовагаз", суммарный уровень оплаты за потребленный в 2020 году природный газ составил на 31 января 4,555 миллиарда леев и покрыл 99% объема поставок.

Оплата газа, потребленного в январе 2021 года, производится в эти дни, общие цифры поступлений будут известны к концу текущего месяца.

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