Купить квартиру во время пандемии: насколько рискованно брать ипотеку

Как повлияло распространение коронавируса на рынок недвижимости в республике, читайте в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Пандемия стала "активным игроком" на рынке недвижимости в Молдове. Причем ее негативное воздействие коснулось как тех, кто находился в поиске жилья, так и самих застройщиков. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявила эксперт в области недвижимости Виктория Деркач.

"Конечно, многие ожидали некоторого снижения цен на рынке недвижимости из-за пандемии", – сказала собеседница.

Однако этого не произошло. Как считает эксперт, у застройщиков есть возможность продавать квартиры в рассрочку. "Исходя из этого и вышло некоторое подорожание одного квадратного метра жилья в Кишиневе", – уточнила эксперт.

На вопрос о том, разумно ли это решение со стороны строительных фирм, Деркач отметила, что нет.

"У нас довольно мало компаний, которые предоставляют качество по таким вопросам, как белый вариант, сроки сдачи в эксплуатацию. Учитывая эти моменты, они решили повысить цены… Потому что если человек знает, что определенная компания хорошая, то вне зависимости от пандемии, если он был готов приобрести жилье, он все равно за ним, как говорится, придет", – сказала Деркач.

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Экономический эксперт Роман Киркэ в комментарии Sputnik Молдова отметил, что для рынка недвижимости в республике характерно то, что его рост начался примерно в 2017 году.

"С тех пор эта тенденция поддерживается за счет огромного количества нового жилья. Этот рынок практически сформировался и продолжает свою динамику за счет постоянного спроса на жилье", – отметил Киркэ.

Он пояснил, что спрос подпитывается за счет переводов от граждан Молдовы, находящихся за рубежом. "Жилье – один из основных элементов, куда тратят деньги мигранты… В структуре ВВП на строительство приходится 7-8%, что достаточно много", – уточнил Киркэ.

По его словам, покупательская способность хоть и падает, однако необходимо учитывать приоритеты.

"Жилье и деньги для учебы детей остаются в приоритете. После чего по списку идет машина и текущие расходы. В том числе, из-за того как устроен список приоритетов и ценностей, это и поддерживает рынок. Если бы люди, к примеру, поменяли свой менталитет и были бы более предрасположены не к покупке жилья, а к аренде, то тогда бы наблюдались серьезные изменения на рынке недвижимости", – пояснил Киркэ.

Однако в Молдове, как считает эксперт, люди все-таки в 90% предпочитают покупать или строить собственное жилье.

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Будут ли падать цены на жилье?

По мнению Киркэ, на данный момент ситуация в стране очень неопределенная.

"Скорее всего, если экономика будет продолжать падать, а переводы мигрантов будут снижаться, то и спрос на жилье будет продолжать падать. Возможно либо небольшое падение, либо более серьезное, если экономическая ситуация будет развиваться по наихудшему сценарию", – считает аналитик.

Спад ипотечного кредитования

Национальный банк Молдовы сообщил о спаде ипотечного кредитования по итогам 2020 года. Снижение составило порядка 13%. Как пояснил Киркэ, это произошло за счет госпрограммы Prima Casă.

"У этой программы была большая информационная кампания. Каждые несколько месяцев объявлялись новые льготы участникам. Это привлекало людей. Думаю, что за счет этой программы, за счет падения процентной ставки у нас был рост. А теперь произошли стабилизация и падение, так как Prima Casă уже не является одной из приоритетных программ", – считает эксперт.

Таким образом, пояснил он, данный факт потянул рынок ипотечного кредитования вниз.

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"У этой программы есть определенные выгоды. Часть процентной ставки субсидируется. Если человек – государственный служащий, то часть или почти 100% от участия в этой программе компенсируется за счет субсидий. Конечно, это того стоит", – сказал эксперт.

Риски при этом, конечно, есть. Однако, как отметил экономист, они уменьшаются за счет того, что государство включается в эту программу.

"Не знаю, насколько государство будет в 2021-м и в последующие годы выполнять свои обязательства. Вот это является вопросом. Но, если государство выполняет свои обязательства, и человек точно решил покупать свое жилье, то через программу, конечно, выгоднее", – отметил Киркэ.

Что происходит с программой Prima Casă?

Пандемический кризис сказался и на востребованности льготного ипотечного кредитования в рамках госпрограммы Prima Casă. Об этом в комментарии Sputnik Молдова рассказал глава управления гарантирования кредитов Организации для развития сектора малых и средних предприятий Вадим Ындоиту.

"Кризис повлиял напрямую. Банки определенный период не работали в нормальном режиме. У некоторых граждан снизились доходы, а кто-то вовсе потерял работу. Это сказалось на результатах в конце года. Но все же программа работала. За 2020 год подано примерно 1500 заявок на кредиты в рамках Prima Casă, из них предоставлено порядка 1400 финансовых гарантий", – отметил собеседник.

По его словам, в среднем стоимость жилья в рамках Prima Casă составляла 600 тысяч леев, а средний возраст заявителя – 31 год.

"В сравнении с 2019 годом наблюдается спад. Практически вполовину. Причина – приостановка некоторой деятельности весной. Затем в июне - сентябре отмечен рост заявок. То есть у нас было плюс-минус 200 заявлений в месяц. К концу года опять произошло снижение. Это связано с тем, что практически все банки-участники были вынуждены сократить максимальный период кредитования в рамках программы", – пояснил аналитик.

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Он уточнил, что в 2021 году наблюдается возобновление заявок.

"Два банка вернулись к максимальному периоду кредитования в рамках программы. И думаю, что в течение года будет уже рост", – сказал специалист.

Судьба Prima Casă в 2021-м

Глава отдела методологии Минфина Инна Дарий в комментарии Sputnik Молдова рассказала, что программа Prima Casă продолжается.

"На 2021 год согласно закону о государственном бюджете установлен лимит внутренних гарантий до двух миллиардов леев. У нас есть дополнительно свободных порядка 700 миллионов, еще не выданных в качестве гарантий. Кроме того, зарезервированы средства по программам компенсаций. Программа продолжается, она доступна для каждого", – сказала Дарий.

По ее словам, исходя из этого принципа, летом 2020 года и были упрощены условия для того, чтобы Prima Casă оказалась доступнее для большего числа желающих.

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Чтобы обеспечить себя крышей над головой, многие задумываются об ипотечном кредитовании. До заключения контракта люди изводят себя расчетами и взвешиванием всех за и против: обращаться в банк или нет, высокий ли процент, сможет ли человек погасить заем или останется и без дома, и без средств всуществованию.

Подводных камней при оформлении подобных сделок довольно много. Первое, на что стоит обращать внимание, – это процентная ставка, рассказал Киркэ.

"Если в контракте указана цена и ипотечный кредит привязан к валюте, то это в будущем может иметь определенные валютные риски. Кредит надо брать исключительно в леях. Любые валютные ограничения должны настораживать", – отметил собеседник.

По его словам, на данный момент нормальная ипотечная ставка составлять 6-8%.

"Но опять-таки все зависит от личного финансового планирования. Есть ли у человека надежный источник дохода, есть ли определенные сбережения, потянет ли он ипотечный кредит", – обратил внимание эксперт.

По его словам, есть также так называемый финансовый лизинг, когда человек становится владельцем квартиры на момент оформления кредита, а потом просто возвращает кредит.

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"А есть ипотечные кредиты, когда человек становится владельцем квартиры лишь после полного погашения займа. Это тоже невыгодно, заключать контракт с таким условием", – сказал Киркэ.

Немаловажный аспект, как подчеркнул аналитик, касается скрытых комиссионных сборов.

"Банки очень любят вводить за преждевременное прерывание ипотечного кредита какие-то штрафы, какие-то комиссионные. Это всегда присутствует, это всегда тоже нужно внимательно читать. В банках это очень распространенное явление", – уточнил экономист.

Какое жилье выбирать?

По словам эксперта в области недвижимости Виктории Деркач, на рынке представлено жилье хорошего, среднего и плохого качества.

"Я буду крайне открыта. Прошу людей выбирать жилье, исходя из качества. Это делается в первую очередь для собственного здоровья, своих нервов. Потому что очень больно, когда переезжаешь в новое жилье, отдаешь деньги, заходишь в дом и начинаешь сталкиваться с проблемами, которые бывают очень неприятными", – уточнила собеседница.

По ее словам, покупатели не всегда внимательны и исходят из цены за жилье. "И лишь при въезде мы понимаем, что если бы исходили из качества, то выигрыш был бы намного больше", – сказала Деркач.

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