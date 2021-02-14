Обменный курс на понедельник: как поведут себя главные валюты

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на понедельник, 15 февраля.

Все игроки пятивалютной корзины несколько сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву".

Евро за выходные подешевеет на восемь банов и будет торговаться по 21,1373 лея.

Доллар уступит ровно столько же и установится на отметке в 17,4588 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

Что касается остальных валют, то 15 февраля в небольшом минусе окажутся российский рубль, который подешевеет до 0,2346 лея, украинская гривна – до 0,6265 лея, а румынское платежное средство – до 4,3363 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova