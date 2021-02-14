22:03 14 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.21
  • USD17.49
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.63
Поиск
Валюта

Обменный курс на понедельник: как поведут себя главные валюты

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
Получить короткую ссылку
6 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0a/02/31889710.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210214/33615007/obmennyy-kurs-na-ponedelnik-kak-povedut-sebya-glavnye-valyuty.html

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 14 фев – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на понедельник, 15 февраля.

Все игроки пятивалютной корзины несколько сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву".

Евро за выходные подешевеет на восемь банов и будет торговаться по 21,1373 лея.

Сергей УНГУРЯНУ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Унгуряну: молдавский лей ослабевает, а граждане скупают валюту
Доллар уступит ровно столько же и установится на отметке в 17,4588 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

Что касается остальных валют, то 15 февраля в небольшом минусе окажутся российский рубль, который подешевеет  до 0,2346 лея, украинская гривна – до 0,6265 лея, а румынское платежное средство – до 4,3363 в пересчете на нацвалюту.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

За деньги и под охраной: в ФРГ появится "тюрьма" для нарушителей карантина
Деньги любят счет. Но скорость тоже приветствуется - невероятное видео
Не промахнуться с деньгами: эксперт назвал худшие для покупки валюты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Селфи на Святого Валентина-2021 в Бангкоке (Таиланд).
День Святого Валентина: фотокалейдоскоп
Все самые важные события и заявления в Молдове за неделю в одном видео
Все самые важные события и заявления в Молдове за неделю в одном видео
Работа учреждений начального и общего среднего образования в Молдове 2020/21.
Школы в Молдове: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться