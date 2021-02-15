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Обменный курс на понедельник: лей снова дорожает

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210215/33647085/Obmennyy-kurs-na-ponedelnik-ley-snova-dorozhaet.html

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 15 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 16 февраля.

Почти все игроки пятивалютной корзины несколько сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву".

Евро за выходные подешевеет на два бана и будет торговаться по 21,1127 лея.

Сергей УНГУРЯНУ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Унгуряну: молдавский лей ослабевает, а граждане скупают валюту
Доллар уступит пять банов и установится на отметке в 17,4017 лея.

За 2020 год "американец" почти не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро потерял 19 банов.

Что касается остальных валют, то 16 февраля в небольшом минусе окажутся украинская гривна, которая подешевеет до 0,6249 лея, и румынское платежное средство – его курс снизится до 4,3308 в пересчете на нацвалюту. Немного поднимется в цене только российский рубль: до 0,2375 лея.

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