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Мандарины

Почему в феврале в Молдове дорожают мандарины

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210216/33647221/pochemu-v-fevrale-v-moldove-dorozhayut-mandariny.html

В декабре и первой половине января на мандарины приходится не менее половины розничного оборота цитрусовых на молдавском рынке.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. В феврале в Молдове выросли цены на некоторые виды цитрусовых. Как сообщили в ассоциации производителей фруктов EastFruit со ссылкой на руководство крупных супермаркетов, повышение цен произошло по двум основным причинам.

"В наибольшей мере этот процесс затронул сегмент мандаринов, которые с конца января к середине февраля подорожали в среднем на 5% оптом (до 17-18 леев) и еще больше – в рознице", - говорится в сообщении.

Ион Пержу, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Первая причина подорожания состоит в том, что цена на мандарины напрямую зависит от их сорта и страны-поставщика. Самые дешевые — турецкие, которые поставляются в Молдову в декабре-январе (период минимальных цен, но при этом – лучшего качества продукции). Наиболее ходовой турецкий сорт — сатсума (satsumas), этой продукции Молдова ежесезонно импортирует порядка 5,5-6,5 тысяч тонн. 

"В феврале сезон турецких мандаринов в Молдове завершается, меняются (причем нередко – бессистемно) поставщики, товар дорожает. В первой декаде февраля текущего года начались активные поставки мандаринов из Италии, Испании и Греции. Традиционно оптом они дороже турецких плодов примерно на 7-10%, из-за более дорогой логистики", - говорится в сообщении ассоциации.

В качестве второй причины подорожания мандаринов в феврале 2021 называется повышение курса евро относительно молдавского лея.

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