Молдавский лей старается удерживать позиции: обменный курс на среду

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 16 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 17 февраля.

Почти все игроки пятивалютной корзины несколько сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву".

Крепко держится евро - эта валюта прибавит 4 бана и будет торговаться по 21,1510 лея.

Еще два бана уступит "американец", он установится на отметке в 17,3861 лея.

За 2020 год доллар США почти не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро потерял 19 банов.

Что касается остальных валют, то 17 февраля в небольшом минусе окажутся украинская гривна, которая подешевеет до 0,6243 лея, и российский рубль – его курс снизится до 0,2371 в пересчете на нацвалюту. Немного поднимется в цене только румынская валюта: до 4,3376 лея.

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