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В Нацбанке Молдовы рассказали, что ждет молдавский лей в 2021 году

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210217/33664326/v-natsbanke-moldovy-rasskazali-chto-zhdet-moldavskiy-ley-v-2021-godu.html

Глава Национального банка Молдовы прокомментировал динамику обменного курса в 2020 году и рассказал, что ожидается на валютном рынке республики в 2021-ом.  

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В 2021 году, в ожидании возвращения к нормальной экономической активности, Национальный банк Молдовы (НБМ) рассчитывает, что периоды давления на валютный рынок будут менее частыми. Об этом заявил глава НБМ Октавиан Армашу.

Он пояснил, что в 2020 году на местном валютном, как и на других финансовых рынках, чувствовалось давление, вызванное пандемией COVID-19.

Сергей УНГУРЯНУ.
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"Таким образом, в частности, на ранней фазе чрезвычайного положения сбои в международной торговле и финансовых потоках, приостановка некоторых видов экономической деятельности и высокая степень неопределенности относительно дальнейшего развития пандемии привели к возникновению временных дисбалансов между спросом и предложением на валютном рынке", – пояснил глава НБМ.

Он уточнил, что курс молдавского лея, будучи плавающим, реагировал на рыночную конъюнктуру и у него была более волатильная динамика в марте и апреле.

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"В этих обстоятельствах Национальный банк Молдовы в некоторые периоды проводил интервенции на местном валютном рынке, чтобы не допустить более высоких колебаний обменного курса национальной валюты. Благодаря этим интервенциям в 2020 году в целом не произошло значительного увеличения волатильности обменного курса национальной валюты по сравнению с предыдущими годами", – добавил Армашу.

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Что касается последующих изменений обменного курса, то, как отметил Амаршу, Национальный банк не устанавливает его определенный уровень.

"Однако в 2021 году в ожидании возвращения к нормальной экономической активности мы ожидаем, что периоды давления на валютный рынок будут менее частыми", – сказал председатель Нацбанка.

По его словам, НБМ постоянно следит за развитием валютного рынка и имеет достаточные валютные резервы для вмешательства, когда это необходимо, с целью предотвращения чрезмерных колебаний обменного курса, пока эти вмешательства не противоречат основной цели Нацбанка – стабилизации цен.

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За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро потерял 19 банов.

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