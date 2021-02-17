Экономические прогнозы на 2021 год: что ждет жителей республики

Топ основных прогнозов для молдавской экономики на текущий год – сложный 2020-й и не менее простой 2021-й.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Основные экономические риски 2021 года – это динамика ситуации с пандемией COVID-19 и политическая нестабильность. С одной стороны, в этом году можно ожидать относительно высокого экономического роста – порядка 5,4%, а с другой – восстановление экономики состоится без инвестиций и с большим дефицитом бюджета. Такие выводы и прогнозы содержатся в отчете MEGA аналитического центра Expert-Grup.

Исполнительный директор компании, экономист Адриан Лупушор заявил, что возобновление сельскохозяйственного сектора и ожидаемое восстановление экономики в регионе станут основными моторами экономического роста на будущий год.

"Кроме того, у нас есть эффект низкой базы сравнения, которая чисто арифметически создаст условия для экономического роста на 5-6%. Отрицательная сторона заключается в том, что этот экономической рост будет происходить на фоне сжатия инвестиционной активности как в государственном, так и в частном секторах", – считает эксперт.

По его мнению, подобные изменения не приведут к созданию рабочих мест.

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"Большая часть ВВП будет обеспечиваться за счет конечного потребления, которое увеличится на 8,3%, а также роста экспорта, который окажется быстрее, чем увеличение импорта", – отметил Лупушор.

Аналитики Expert-Grup считают, что правительству необходимо в срочном порядке внедрить комплексный пакет мер поддержки бизнеса и населения, что решит проблему финансирования бюджетного дефицита и поддержит восстановление экономики в 2021-2022 годах после кризиса, вызванного пандемией. Ресурсная база для возрождения экономики, по мнению экспертов, может заключаться в государственных ценных бумагах (порядка 300 миллионов евро), эмиссии еврооблигаций (около 500 миллионов евро), эмиссии муниципальных облигаций (примерно 50 миллионов евро) и помощи со стороны Евросоюза, МВФ и Всемирного банка (150-200 миллионов евро).

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Основные прогнозы на 2021 год по мнению экономистов Expert-Grup:

у компаний туристической отрастили и сектора HoReCa (отели, рестораны, кафе) будет еще один неблагоприятный год, тогда как в сфере информационных технологий расширение гарантий для IT-парка и цифровизация будут продолжать расти;

большинство предприятий ожидает возврат к оптимальным продажам во второй половине 2021 года;

в нынешнем году на фоне экономического роста ожидается увеличение зарплат и пенсий. Эксперты предполагают, что в 2020-м зарплата в реальном выражении вырастет на 4%, а в 2021-м – на 1,7%;

падение конечного потребления в 2020 году практически будет полностью компенсировано ростом в 2021-ом. Если в прошлом году потребление сократилось на 7,7%, то в нынешнем прогнозируется рост на 8,3%;

финансовое посредничество будет развиваться в условиях, когда компаниям нужен капитал для восстановления своего положения;

ожидается рост кредитования физических лиц на 10%, юридических – на 15%;

прогноз внешней торговли Молдовы подкреплен перспективами возрождения мировой экономики: годовой рост экспорта товаров и услуг составит порядка 9,6%, а импорта – 6,8%.

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