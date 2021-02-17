Подорожание топлива: причины и прогноз, продолжат ли расти цены в Молдове

Цены на топливо в Молдове растут как на дрожжах, но есть ли предел подорожаниям – об этом и не только в обзоре Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В Молдове второй раз меньше чем за неделю произошло изменение цен на топливо. Литр бензина подорожал примерно на 60 банов - до 18 леев 25 банов, дизтопливо – примерно на 50 банов, до 15 леев 55 банов. Что происходит на топливном рынке, почему цены ползут вверх и есть ли предел подорожаниям - разбирался обозреватель Sputnik Молдова.

Руки развязаны…

"В Молдове нет никакого органа, который бы регламентировал топливный рынок и топливные компании делают все, что хотят, зная, что абсолютно ничего им за это не будет", – заявил в комментарии Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

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По его словам, первая причина подорожания – это повышение акцизов. "Это фундаментальный фактор, который каждый год влияет на рост цен", – отметил эксперт.

Вторая причина, как отметил экономист, – рост цен на нефть на международном рынке.

"Сейчас рост этот все-таки обусловлен тем, что растут цены на международном рынке. А они, по моему мнению, но об этом говорят многие эксперты, сейчас повышаются искусственно. То есть компании, которые производят нефть, впервые за многие годы смогли как-то договориться и снизить объем производства для того, чтобы повысить цены", – сказал Ионицэ.

По его словам, в прошлом году цены упали до 25-летнего минимума, потому что в 2020-м произошло крупнейшее снижение потребления нефти в истории человечества.

"Это, само собой, привело к крушению цен. Сейчас компании-производители искусственно повысили цены. Думаю, что это долго не продержится, потому что спрос в 2021 году вырастет, но все равно он не восполнит снижение прошлого года", – считает собеседник.

По его словам, сейчас молдавские автовладельцы страдают не от того, что выросли цены на международном рынке, а от того, что внутри страны нет справедливого ценообразования.

Упустить возможность нельзя, а отыграть назад всегда можно

Экономист Роман Киркэ считает, что на изменение цен повлияло падение продаж топлива, вызванного кризисом, в том числе и в транспортной отрасли.

"Таким образом, топливные компании пытаются компенсировать свои потери за счет роста цен. Кстати, есть небольшое повышение цен на нефть на международных биржах. Но основная мотивация – это повышение прибыли в таких переходных периодах. Тем более что любые политические и экономические кризисы – очень благоприятная среда для роста", – уточнил аналитик в комментарии Sputnik Молдова.

По его словам, отыграть назад в будущем всегда можно, но сейчас есть возможность воспользоваться ситуацией и получить сверхприбыль либо компенсировать те потери, которые компании понесли из-за потери продаж.

"Как и другие секторы экономики за счет того, что упали грузовые и пассажирские перевозки, для топливных компаний это тоже ощутимые потери. Они пытаются воспользоваться в том числе и отсутствием постоянного правительства, которое бы отвечало политически и морально за изменение цен", – подчеркнул экономист.

Есть ли порог роста цен на топливо?

Киркэ считает, что существует определенная точка равновесия и если топливные компании повысят цены слишком высоко, то их продажи могут упасть.

"Порядка 80% перевозчиков так и скажут, что не могут и заплатят любую цену за топливо, а вот 20% так не скажут и либо откажутся, либо сократят свой маршрут. Топливные компании ощутят на своих продажах эти 20%. Они не могут безгранично повышать цены", – добавил собеседник.

Изменение цен на топливо в Молдове в сторону повышения началось порядка двух месяцев назад.

"Сейчас началась новая волна. Топливные компании ждут элемента стабилизации. Плюс третий фактор, который влияет на цены на топливо, то, что закупка производится в валюте, а молдавский лей несколько девальвировал по отношению к остальным валютам", – сказал Киркэ.

Есть ли место картельному сговору на топливном рынке?

Доктор экономических наук Михаил Пойсик в комментарии Sputnik Молдова уточнил, что всегда считал спекуляции на стоимости топлива результатом картельного сговора компаний-поставщиков. Эксперт предложил свой вариант регулирования цен на этом рынке в республике.

"Цены, которые сегодня декларируются, являются биржевыми. Для исправления ситуации берется нормированная цена на доставку и реализацию топлива в рознице, а затем устанавливается предельная цена. То есть заправки не могут продавать топливо выше этой, установленной стоимости. Это действенный метод регламентирования", – заявил собеседник.

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По словам эксперта, без такого инструмента компании-поставщики "взвинчивают" цены на бензин и дизельное топливо в среднем на 7-10% ежегодно. При этом 1% эквивалентен заработку компаний-поставщиков топлива в 10 миллионов долларов. Все эти средства поступают в виде чистой прибыли из карманов владельцев автомобилей.

"Когда бизнес не хотел получить лишние деньги? Еще Ленин говорил о капиталистах: когда цифра рентабельности превышает 20%, то нет такого преступления, на которое бы они ни пошли", – добавил Пойсик.

Эксперт считает, что ожидать падения цен на топливном рынке страны не стоит, поскольку они всегда будут идти с опережением.

Парламентские наблюдения и предсказания Совета по конкуренции

В Совете по конкуренции в самом начале года предупредили, что в 2021 году ожидается рост цен на нефтепродукты как на международных рынках, так и в Молдове. При этом, как подчеркнули в ведомстве, оно будет внимательно следить за изменениями.

Изменением цен на бензин, дизель и сжиженный газ заинтересовались в парламенте. В законодательном собрании организовали слушания, на которых представители регулирующих инстанций и компаний-операторов рынка объяснили последние повышения цен в Молдове.

По данным Национального агентства по регулированию в энергетике, в период декабря 2020 года по январь 2021-го компонент средней закупочной цены на нефтепродукты претерпел существенные изменения. Увеличению, как пояснили специалисты Агентства, поспособствовали два основных фактора – цена на импорт и применение новых акцизов с 1 января 2021 года.

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В то же время, по информации Совета по конкуренции, аргументы, которые приводят топливные компании, касаются, в частности, повышения акцизов, однако анализ, осуществленный структурой, показывает, что основным компонентом, исходя из которого произошло изменение цены, был барьер прибыльности.

"Анализ динамики цен по отношению к международным котировкам на топливо показывает, что нефтяные операторы действуют почти немедленно, повышая котировки, а также проводят снижение цен с длительными задержками", – сказано в отчете Совета по конкуренции.

В ведомстве отметили "концентрированную структуру розничного рынка нефтепродуктов, а также наличие важных экономических взаимосвязей".

"Комиссия по экономике, бюджету и финансам приняла к сведению озвученную информацию и представит предложения по дальнейшим действиям. Выдвинута инициатива создания совместной рабочей группы по разработке проекта мер исправления ситуации на рынке. Конечная цель – улучшить конкурентную среду на рынке, имеющем стратегическое значение для всех сфер деятельности", – отметили в пресс-службе парламента.

В 2020 году на три компании пришлось 97,2% от общего объема импорта бензина, на две фирмы – 75% от общего объема ввезенного дизельного топлива, на пять компаний - 83,3% от общего объема импортированного сжиженного газа.

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