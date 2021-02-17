В Приднестровье отменили ограничения на вывоз зерновых из региона

Запрет на экспорт из региона некоторых видов зерновых касался пшеницы, ячменя и кукурузы. Он был введен в 2020 году в связи с неурожаем.

ТИРАСПОЛЬ, 17 фев – Sputnik. В Приднестровье отменили ограничения на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Соответствующий указ лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

"Постановляю признать утратившим силу указ от 12 января 2021 года № 3 "О запрете экспорта отдельных категорий продовольственных товаров", - говорится в документе.

Под запрет вывоза из Приднестровья в этом указе попадали пшеница, ячмень и кукуруза. Он был введен в связи с неурожаем 2020 года, а также для защиты внутреннего рынка Приднестровья от последствий карантина и пандемии коронавируса.

Как писал Sputnik ранее, с 2021 года в Приднестровье вступил в силу закон, предоставляющий право лидеру региона Вадиму Красносельскому запрещать для защиты внутреннего рынка экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Также по итогам уборочной кампании 2020 года специальная комиссия посчитала, что ограничение экспорта этих видов зерновых следует продлить до нового урожая 2021 года.

Запрет на вывоз зерновых культур из Приднестровья был введен 16 июня 2020 года. Затем из-за низкой урожайности он был продлен до 31 декабря. А позже он еще был пролонгирован до 1 апреля 2021 года.

Новый указ о прекращении запрета вывоза некоторых видов зерновых вступит в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.

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