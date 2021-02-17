Молдавский "лев" переходит в наступление: обменный курс на четверг

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 18 февраля.

Почти все игроки пятивалютной корзины несколько сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву".

Не уступает только "американец", он установится на отметке в 17,3906 лея.

Просто обрушится евро - эта валюта за сутки потеряет 18 банов и будет торговаться по 20,9748 лея.

За 2020 год доллар США почти не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро потерял 19 банов.

Что касается остальных валют, то 17 февраля в небольшом минусе окажутся украинская гривна, которая подешевеет до 0,6237 лея, и российский рубль – его курс снизится до 0,2350 в пересчете на нацвалюту. Потеряет и румынский лей, он опустится до 4,3024 лея.

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