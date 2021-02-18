Есть ли у Молдовы шансы плотно экономически взаимодействовать с Россией

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. У Молдовы есть шансы плотно экономически взаимодействовать с Россией. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил профессор, президент Вольного экономического общества России, доктор экономических наук, эксперт Российской академии наук, почетный доктор РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Бодрунов.

"Шансы однозначно есть, потому что (Молдова - ред.) могла бы быть очень важным поставщиком для России сельскохозяйственной продукции, которая выращивается в Молдове. Речь идет о молдавском вине – это бренд, который начинает уже забываться в России, но его довольно быстро можно вспомнить. Это, как мне кажется, очень хорошо для Молдовы, потому что европейские страны не очень рвутся покупать молдавские винные бренды", – сказал Бодрунов.

Как пояснил эксперт, для того чтобы освоить рынок, его нужно подготовить в течение длительного времени, работать на нем, продвигая бренды, а это стоит довольно больших вложений.

"Бренды стоят денег. В России это легко восстановить. Этот очень важный момент", – отметил собеседник.

По его мнению, важно, чтобы налаживались торговые связи, так как Молдова всегда была хорошим торговым партнером.

"Мне кажется, что шансы есть, и они очень хорошие. Другое дело, что политическая ситуация не позволяет сегодня говорить о надежности такого рода партнерства из-за путей через Украину. Мне кажется, что в этом плане могли бы быть большие трудности", – сказал Бодрунов.

Тем не менее, как считает эксперт, при наличии политической воли эту проблему можно было бы решить.

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На вопрос о том, может ли молдавская продукция завоевать российский рынок, эксперт ответил, что шансов для этого гораздо больше, чем в случае с европейским рынком.

"Почему? Потому что есть генетическая память бывших советских граждан, у которых молдавская продукция всегда ассоциировалась с солнцем, с хорошим качеством. Я помню свои молодые годы, это всегда была конкурентоспособная продукция, которая вызывала повышенный интерес и, насколько я знаю, прекрасно реализовывалась на российском рынке", – рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день конкуренция есть. "Но если говорить о конкуренции на европейском рынке, то могу сказать, что даже российские предприятия, имеющие мощное экономическое преимущество, с большим трудом пробиваются в ЕС в силу того, что там никто никого не ждет, рынок давно поделен. Думаю, что для молдавских производителей ситуация такая же сложная, как и для российских, а может, даже и сложнее", – уточнил Бодрунов.

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По его мнению, на российском рынке молдавская продукция продвигалась бы быстрее, чем на европейском, если такие попытки будут предприниматься.

Отвечая на вопрос, насколько политика влияет на экономическое взаимодействие, эксперт отметил, что все связано.

"Политика – это некое выражение экономических отношений. Влияние экономики на политику очень большое, но и политика влияет на экономику. И здесь очень важный момент — чем больше объем экономики, тем мощнее он влияет на политику, а не наоборот. А чем меньше объем экономики, тем больше она подвержена политическим ветрам, штормам и колебаниям ", – отметил Бодрунов.

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Потенциал для экономического взаимодействия Молдовы и России есть, однако ключ к раскрытию этого потенциала на стороне Кишинева. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил кандидат экономических наук, доцент, замруководителя Центра истории и методологии экономической науки ВШЭ Денис Мельник.

По его словам, все упирается в возможности молдавской экономики. Со стороны России, безусловно, есть емкий рынок для тех традиционных продуктов экспорта, которые шли в РФ.

"Рынок есть, но вопрос заключается в потенциале экономики самой Молдовы, а во-вторых, в транспортных потоках, поскольку общих границ нет. Это не фундаментальная проблема, но все-таки в этом есть некая проблема", – сказал эксперт.

По его мнению, Молдове необходимо наладить свой внутренний быт, проводить грамотную и четкую политику по поддержке местных экспортеров, а также по обеспечению транспортных коридоров.

Мельник обратил внимание на то, что в России можно ориентироваться на, в общем-то, знакомый рынок, давние связи, понятную бизнес-среду.

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"Поэтому я бы сказал, что потенциал есть, но со стороны Молдовы должно быть стремление наладить потоки и проводить некую последовательную политику с поддержкой на кредитование со стороны государства и так далее, поскольку налаживание таких потоков требует и кредитных, оборотных средств, то есть финансовой стороны. Недостаточно только вырастить, условно говоря, яблоки или произвести вино", – заключил эксперт.

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