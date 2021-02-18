НАРЭ заявляет, что повышение цен на топливо обоснованно

По заявлению агентства, механизм формирования цен на нефтепродукты ограничивает возможности для вмешательства.

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) выступило с разъяснениями в связи с последними изменениями цен на нефтепродукты.

В результате внесенных в ноябре 2018 года поправок к закону о нефтепродуктах парламент отменил механизм ограничения цен и вернулся к пути ограничения рентабельности на внутреннем рынке, сообщает НАРЭ.

Так, согласно решению агентства, максимальная доходность при торговле нефтепродуктами в Молдове составляет 10 процентов, за исключением из расчета расходов, которые не относятся к импорту и реализации топлива.

"НАРЭ регулярно проводит проверки лицензированных компаний, работающих на рынке, и строго следит за соблюдением розничными торговцами методологии и ценового применения", — сообщает ведомство.

Агентство также отмечает, что действующее законодательство ограничивает возможности НАРЭ вмешиваться в механизм формирования цен на нефтепродукты.

Ведомство также ссылается на тенденции к повышению цен на нефть во всем мире, что влияет на стоимость топлива на внутреннем рынке.

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