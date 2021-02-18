19:57 18 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.39
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Мужчина оплачивает автомобильное топливо

НАРЭ заявляет, что повышение цен на топливо обоснованно

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
Получить короткую ссылку
30 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210218/33690239/nare-zayavlyaet-chto-povyshenie-cen-na-toplivo-obosnovanno.html

По заявлению агентства, механизм формирования цен на нефтепродукты ограничивает возможности для вмешательства.

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) выступило с разъяснениями в связи с последними изменениями цен на нефтепродукты.

В результате внесенных в ноябре 2018 года поправок к закону о нефтепродуктах парламент отменил механизм ограничения цен и вернулся к пути ограничения рентабельности на внутреннем рынке, сообщает НАРЭ.

Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из автозаправочных станций
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Подорожание топлива: причины и прогноз, продолжат ли расти цены

Так, согласно решению агентства, максимальная доходность при торговле нефтепродуктами в Молдове составляет 10 процентов, за исключением из расчета расходов, которые не относятся к импорту и реализации топлива.

"НАРЭ регулярно проводит проверки лицензированных компаний, работающих на рынке, и строго следит за соблюдением розничными торговцами методологии и ценового применения", — сообщает ведомство.

Агентство также отмечает, что действующее законодательство ограничивает возможности НАРЭ вмешиваться в механизм формирования цен на нефтепродукты.

Ведомство также ссылается на тенденции к повышению цен на нефть во всем мире, что влияет на стоимость топлива на внутреннем рынке.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Экономические прогнозы на 2021 год: что ждет жителей республики
Новая волна: предсказан пятый нефтяной суперцикл
Теги:
топливо


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Уходит эпоха... памяти Андрея Мягкова
Безумие на льду озера Гидигич: как сделал мотоциклист
Видео: Безумие на льду одного из озер в Молдове: что там произошло
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться