23:52 18 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.97
  • USD17.39
  • RUB0.24
  • RON4.30
  • UAH0.62
Поиск
Валюта

Молдавский лей сдал позиции: курс валют на пятницу

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
Получить короткую ссылку
79 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/0a/02/31890073.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210218/33691334/moldavskiy-ley-sdal-pozitsii-kurs-valyut-na-pyatnitsu.html

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 19 февраля.

Почти все игроки пятивалютной корзины пошли в рост после недавнего подорожания молдавского лея. 

Сергей УНГУРЯНУ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Унгуряну: молдавский лей ослабевает, а граждане скупают валюту
Так, "американец" отыграл 6 банов, курс этой валюты установится на отметке в 17,4566 лея.

После обрушения понемногу приходит в себя евро - эта валюта за сутки подорожает на 10 банов и будет торговаться по 21,0745 лея.

За 2020 год доллар США почти не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро потерял 19 банов.

Что касается остальных валют, то 18 февраля в небольшом плюсе окажутся украинская гривна, которая подорожает до 0,6271 лея, и российский рубль – его курс поднимется до 0,2368 в пересчете на нацвалюту. Немного прибавит и румынский лей, он достигнет цены в 4,3228 лея.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Загадочный молдавский лей: молодой, но старше евро
Не промахнуться с деньгами: эксперт назвал худшие для покупки валюты
В Нацбанке Молдовы рассказали, что ждет молдавский лей в 2021 году


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Извержение вулкана Этна в Италии.
Фото: Она проснулась – Этна снова угрожает жителям Сицилии
Захарова ответила на заявление Пентагона об угрозе НАТО со стороны России
Видео:"Не терпится найти врага": Захарова ответила на заявление Пентагона
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове в 2020 году резко упало
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове резко упало

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться