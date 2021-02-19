Теплицы - дело дорогое: выросла цена на популярный в Молдове овощ

Крепкие морозы вынуждают производителей тратить крупные средства на содержание теплиц. В связи с этим цены на продукты растут. Более того, производство некоторых овощей сокращается из-за конкуренции с импортом.

КИШИНЕВ, 19 фев - Sputnik. В Молдове подорожали тепличные огурцы: на прошлой неделе после месячного периода стагнации цена на эти овощи выросла на 3 лея за килограмм. Теперь их цена 26-28 леев. Об этом сообщили в ассоциации производителей фруктов EastFruit.

"В начале нынешней недели подорожание замедлилось, но продолжилось. Операторы плодоовощного рынка не исключают, что к концу февраля средняя оптовая цена превысит 30 леев. То есть сравняется с уровнем цен на тепличный огурец в тот же период прошлого года", - говорится в сообщении ассоциации.

По мнению трейдеров, подорожание огурцов связано, во-первых, с девальвацией молдавского лея, а во-вторых – с небольшим сокращением импорта овоща из Турции. Эта страна в нынешний период года служит основным поставщиком большинства продуктов овощной группы (за исключением корнеплодов) на молдавский рынок.

Как добавили в ассоциации со ссылкой на операторов плодоовощного рынка, ожидается, что цены на тепличные огурцы будут сравнительно высокими еще как минимум две-три недели марта.

"В этот период, как и зимой, молдавский рынок будет полностью зависеть от импортных поставок. Местное производство огурца в теплицах динамично сокращается на протяжении последних трех-четырех лет. В нынешнем году из-за холодной погоды фермерам приходится идти на большие расходы в процессе отопления теплиц", - добавили в EastFruit.

В связи с дорогим обслуживанием теплиц себестоимость огурцов уже очень высока, а импортеры тепличной продукции выстраивают ценообразование с учетом фактора цены на аналогичный товар местного производства, отмечает источник.

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