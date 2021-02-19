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Как прошелся пандемический кризис по кредитному рынку Молдовы

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210219/33693683/kak-proshelsya-pandemicheskiy-krizis-po-kreditnomu-rynku-moldova.html

Глава Национального банка Молдовы рассказал, как пандемический кризис повлиял на экономику республики.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Пандемический кризис сильно повлиял на всю экономику, заявил председатель Национального банка Молдовы (НБМ) Октавиан Армашу в интервью одному из местных СМИ.

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По его словам, ВВП в январе - сентябре 2020 года снизился на 8,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.

"Чтобы смягчить воздействие кризиса, вызванного пандемией, насколько это было возможно, Нацбанк предпринял ряд оперативных действий. Речь идет, в частности, о мерах по смягчению денежно-кредитной политики и обеспечению дополнительной ликвидности в банковском секторе", – сказал Армашу.

Он напомнил, что Национальный банк прибег к утверждению ряда исключений из действующих положений, касающихся выплат по кредитам, предоставленным физическим и юридическим лицам, пострадавшим от пандемического кризиса, а также классификации этих займов.

"В результате большинство банков решили поддержать предприятия и физлиц путем предоставления кредитов по более выгодной процентной ставке и реэшелонирования существующих займов. Таким образом, за март – июль 2020 года зарегистрировано 22,6 тысячи заявок на продление или перезаключение подобных договоров. Общий остаток одобренных заявок составляет 16,9% от общего кредитного портфеля по банковскому сектору", – уточнил Армашу.

По его словам, на 31 декабря 2020 года кредитный портфель банков в целом составил 45 649,2 миллиона леев, увеличившись на 13,1%.

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