Ряд депутатов попросили созвать заседание Совбеза из-за роста цены на топливо

Депутаты от Pentru Moldova считают, что в сложившейся ситуации с подорожанием нефтепродуктов необходимо вернуться к старой практике, чтобы НАРЭ раз в две недели устанавливало предельные цены на бензин и дизтопливо.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Депутаты от парламентской платформы Pentru Moldova обратились к президенту Майе Санду с просьбой созвать в срочном порядке заседание Высшего совета безопасности и обсудить вопрос с подорожанием топлива. Об этом заявил законодатель Сергей Сырбу на брифинге в пятницу.

"Рост цен на топливо, четвертый за последние два месяца, включая два существенных подорожания за эту неделю, будет иметь разрушительные последствия, так как спровоцирует цепную реакцию повышения цен, в том числе на базовые продукты", – сказал Сырбу.

Он отметил, что наряду с этим подорожанием были введены и новые ограничения из-за пандемии, которые сдерживают некоторую экономическую деятельность.

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"Первая отрасль, которая практически парализована, – это транспорт. Поставщики этих услуг уже объявили, что приостановят деятельность, что станет серьезным переломным моментом в этой ключевой отрасли и может спровоцировать хаос. Этих людей легко понять, потому что по закону они обязаны снизить вполовину число пассажиров, но при этом им придется больше платить за топливо. Это обанкротит большинство из них", – пояснил депутат.

Еще одна отрасль, на которую обратил внимание парламентарий, - это сельское хозяйство.

"Совсем скоро аграрии приступят к работе в полях. Подорожание топлива для них настоящий удар. И это с учетом, что они и так сталкиваются с серьезными проблемами – последствиями засухи прошлого года, тотального отсутствия поддержки со стороны властей. Если государство не найдет в срочном порядке решения для их поддержки, то есть риск, что и аграрии приостановят свою деятельность. А это уже угрожает продовольственной безопасности страны", – считает законодатель.

По его словам, цепная реакция роста цен из-за подорожания топлива приведет к сокращению покупательской способности населения.

"В условиях, когда у нас на данный момент нет правительства с полноценными полномочиями, просим президента Майю Санду созвать в срочном порядке заседание Высшего совета безопасности, на котором необходимо обсудить в первую очередь вопрос установления цен на нефтепродукты", – отметил Сырбу.

Он считает, что на эти слушания необходимо пригласить всех представителей ответственных учреждений, в том числе членов правительства, руководство Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) и Совета по конкуренции, которые бы предоставили детальный отчет по сложившейся ситуации и предложили в срочном порядке варианты решений, для того чтобы топливо стало дешевле.

"Просим провести проверки на топливном рынке, а если выяснится, что кто-то воспользовался ситуацией для обогащения, его необходимо наказать. В этой ситуации считаем необходимым вернуться к старой практике, которая предусматривает установку НАРЭ раз в две недели предельных цен на бензин и дизтопливо", – заключил Сырбу.

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В соответствии с поправками, внесенными в Закон "О рынке нефтепродуктов", обладатели лицензий самостоятельно устанавливают и изменяют розничные цены на нефтепродукты, в том числе годовую ставку рентабельности, которая не превышает 10%. Эксперты утверждают, что, хотя на молдавском нефтяном рынке работает около 100 компаний, основных игроков – две-три компании. В структуре потребления порядка 72% приходится на дизельное топливо, а на бензин – всего 20%.

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