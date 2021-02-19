Президент Молдовы прокомментировала ситуацию на энергетическом рынке страны

Глава государства провела встречу со специалистами в области энергетики. Президент надеется, что подобные встречи станут площадкой для обсуждения проблем в секторе и поиска наилучших стратегических решений.

КИШИНЕВ, 19 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что приоритетным для нее остается расследование коррупционных схем в энергетическом секторе.

"Энергетический сектор годами подрывается различными групповыми интересами, политическими и экономическими факторами, являясь огромным источником незаконных доходов для коррумпированных должностных лиц. Отсутствие правительства с полноценными полномочиями и функционального парламента еще больше осложняют ситуацию", – отметила Санду.

По ее словам, на состоявшемся заседании обсуждались следующие темы: закупка электроэнергии и возможность диверсификации источников, взаимоподключение энергосистем Молдовы и Румынии, модернизация систем центрального отопления и газоснабжения, включая анализ вариантов строительства газовых хранилищ, а также укрепление независимости Национального органа по регулированию в энергетике, Совета по конкуренции, изменение законодательной базы в области энергоэффективности и возобновляемых источников энергии.

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"Конечно, приоритетом остается расследование коррупционных схем в энергетическом секторе, которые приводят к обогащению некоторых людей за счет роста потребительских цен", – заключила Санду.

В Молдове за последние два месяца несколько раз произошел рост цен на топливо, причем два существенных подорожания зафиксированы только за эту неделю.

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