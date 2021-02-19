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Молдавский "лев" продолжает терять в цене: курс валют на ближайшие дни

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 22 февраля.

Молдавский лей уступает в цене всем игрокам пятивалютной корзины.

Сергей УНГУРЯНУ.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Унгуряну: молдавский лей ослабевает, а граждане скупают валюту
Так, "американец" отыграет сразу 10 банов, курс этой валюты установится на отметке в 17,5544 лея.

После обрушения евро буквально взлетит  - эта валюта за выходные подорожает на 23 бана и будет торговаться по 21,3067 лея.

За 2020 год доллар США почти не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро потерял 19 банов.

Что касается остальных валют, то 22 февраля в небольшом плюсе окажутся украинская гривна, которая подорожает до 0,6303 лея, и российский рубль – его курс поднимется до 0,2372 в пересчете на нацвалюту. Немного прибавит и румынский лей, он достигнет цены в 4,3702 лея.

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