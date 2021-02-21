08:24 21 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.07
  • USD17.46
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.63
Поиск
Знак процента в витрине. Архивное фото

Кредитный топ: на что жители Молдовы чаще всего берут займы в банках

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
Получить короткую ссылку
70 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210221/33712974/kreditnyy-top-na-chto-zhiteli-Moldovy-chasche-vsego-berut-zaymy-v-bankakh.html

Национальный банк Молдовы представил данные о том, какие кредиты считаются самыми популярными среди жителей республики.

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Объем новых выданных кредитов в январе нынешнего года достиг 2 113,6 миллиона леев, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Такие данные приводятся в отчете Национального банка Молдовы.

Повседневная жизнь.
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Купить квартиру во время пандемии: насколько рискованно брать ипотеку

Согласно статистике, наибольшей популярностью среди граждан республики пользуются займы в национальной валюте. На них приходится порядка 65,9%. С точки зрения сроков, наиболее привлекательными оказались кредиты с погашением в течение двух – пяти лет (56,4% от общего объема займов).

Как прошелся пандемический кризис по кредитному рынку Молдовы>>>

"Кредиты, выданные в национальной валюте, представлены большей частью займами для юридических лиц (52,6%), в том числе кредитами, выданными нефинансовым коммерческим обществам, чья доля составила 48,6% (в их составе 55,5% принадлежат торговле)", – добавили в Нацбанке.

Кредиты в иностранной валюте пользовались спросом, в основном, среди нефинансовых коммерческих обществ (98,5%), где на торговлю пришлась наибольшая доля (60,2%).

Средняя процентная ставка по кредитам в молдавских леях составила 7,68%, в иностранной валюте – 4,1%.

С точки зрения целевого назначения выданных кредитов наибольшую долю составили потребительские (67,9%). В среднем они выдались под 6,68%. Займы на недвижимость в общем объеме кредитов занимают порядка 28%.

По сравнению с предыдущим месяцем процентная ставка по потребительским займам снизилась на 0,09 процентных пункта, а по кредитам на недвижимость на 0,14. Относительно предыдущего года процентная ставка по потребительским кредитам снизилась на 0,9 процентных пункта, а по займам на недвижимость – на 0,48.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Названы районы Кишинева, где самые высокие цены на квартиры
Купить квартиру в Кишиневе: сколько зарплат на это потребуется жителю Молдовы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Любители зимнего плавания н балтийском море в Гданьске, Польша
Самые лучшие фото недели: протесты, карнавал и Новый год
Как Спутник V захватывает мир и почему в США не дают своим дипломатам привиться российской вакциной
Видео: страсти по вакцинам – как "Спутник V" покоряет мир
Урожайная статистика Молдовы
Сельскохозяйственные потери Молдовы: урожай-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться