Кредитный топ: на что жители Молдовы чаще всего берут займы в банках

КИШИНЕВ, 20 фев – Sputnik. Объем новых выданных кредитов в январе нынешнего года достиг 2 113,6 миллиона леев, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период 2020-го. Такие данные приводятся в отчете Национального банка Молдовы.

Согласно статистике, наибольшей популярностью среди граждан республики пользуются займы в национальной валюте. На них приходится порядка 65,9%. С точки зрения сроков, наиболее привлекательными оказались кредиты с погашением в течение двух – пяти лет (56,4% от общего объема займов).

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"Кредиты, выданные в национальной валюте, представлены большей частью займами для юридических лиц (52,6%), в том числе кредитами, выданными нефинансовым коммерческим обществам, чья доля составила 48,6% (в их составе 55,5% принадлежат торговле)", – добавили в Нацбанке.

Кредиты в иностранной валюте пользовались спросом, в основном, среди нефинансовых коммерческих обществ (98,5%), где на торговлю пришлась наибольшая доля (60,2%).

Средняя процентная ставка по кредитам в молдавских леях составила 7,68%, в иностранной валюте – 4,1%.

С точки зрения целевого назначения выданных кредитов наибольшую долю составили потребительские (67,9%). В среднем они выдались под 6,68%. Займы на недвижимость в общем объеме кредитов занимают порядка 28%.

По сравнению с предыдущим месяцем процентная ставка по потребительским займам снизилась на 0,09 процентных пункта, а по кредитам на недвижимость на 0,14. Относительно предыдущего года процентная ставка по потребительским кредитам снизилась на 0,9 процентных пункта, а по займам на недвижимость – на 0,48.

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