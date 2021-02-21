Новый поворот евро и сюрприз от доллара: курс валют на начало недели

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 22 февраля. После выходных все основные игроки пятивалютной корзины выйдут в плюс, а некоторые резко вырвутся вперед. Евро подорожает сразу на 23 бана и разместится на отметке в 21,3067 лея.

Доллар укрепится на 10 банов и установится на отметке в 17,5544 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

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Что касается остальных валют, то 22 февраля в небольшом плюсе окажутся российский рубль, который подорожает до 0,2372 лея, украинская гривна – до 0,6303 лея, румынский лей – до 4,3702 в пересчете на нацвалюту.

Ранее глава Нацбанка Молдовы Октавиан Армашу заявлял, что в 2021 году в ожидании возвращения к нормальной экономической активности регулятор рассчитывает, что периоды давления на валютный рынок будут менее частыми. Он уточнил, что Нацбанк не устанавливает определенный уровень обменного курса.

"Однако в 2021 году в ожидании возвращения к нормальной экономической активности мы ожидаем, что периоды давления на валютный рынок будут менее частыми", – сказал председатель Нацбанка.

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По его словам, НБМ постоянно следит за развитием валютного рынка и имеет достаточные валютные резервы для вмешательства, когда это необходимо, с целью предотвращения чрезмерных колебаний обменного курса, пока эти вмешательства не противоречат основной цели Нацбанка – стабилизации цен.

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