Миллионы в кубышках: в какой валюте жители Молдовы хранят деньги

КИШИНЕВ, 21 фев – Sputnik. В январе нынешнего года объем новых привлеченных депозитов составил 2298,8 миллиона леев, снизившись на 12,5% в сравнении с показателями за первый месяц 2020-го.

Объем вкладов в национальной валюте, составил 1501,4 миллиона леев (-6,5% за год), в иностранной валюте, в пересчете на леи, – 797,4 миллиона леев (-21,8%).

Наиболее привлекательными с точки зрения сроков оказались депозиты на 6–12 месяцев (39,7% от общего объема). Следует отметить, что самая большая доля по категориям клиентов пришлась на депозиты от физических лиц – 33,9%.

По данным Нацбанка, в сравнении с январем 2020 года снизилась средняя процентная ставка по депозитам как в молдавских леях, так и в иностранной валюте.

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Физлица размещали вклады на срок 6–12 месяцев в нацвалюте по средней процентной ставке 3,8%, юридические лица – по 2,33%. Что касается депозитов в иностранной валюте, то наиболее популярны вклады от двух до пяти лет. При этом процентная ставка по ним для физлиц составляла 0,56%, а для юрлиц – 1,38%.

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