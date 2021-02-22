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Обменный курс на следующий день: что задумали евро и доллар

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210222/33737491/obmennyy-kurs-na-sleduyuschiy-den-chto-zadumali-evro-euro-dollar.html

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 23 февраля. На валютном рынке штиль – заметных изменений не произойдет. Евро за сутки хоть и будет в миноре, но незначительно сдаст позиции до 21,3054 лея.

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
© CC0 / MiLaNa19
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Доллар также практически не изменится в цене и закрепится на уровне в 17,5548 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

Что касается остальных валют, то 23 февраля в небольшом минусе окажется российский рубль, который подешевеет до 0,235 лея, украинская гривна – до 0,6289 лея, а румынский лей – до 4,3695 в пересчете на нацвалюту.

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