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Банкноты номиналом 200 и 500 лей

Молдавский лей по-немногу поднимается: курс валют на среду

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210223/33750865/moldavskiy-ley-po-nemnogu-podnimaetsya-kurs-valyut-na-sredu.html

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 24 февраля. 

Проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
© CC0 / MiLaNa19
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Молдавский лей на сей раз совсем немного, но поправит свое положение.

Евро вторые сутки остается в миноре, "европеец" потеряет совсем немного и остановится на показателе 21,3035 лея.

Доллар потеряет три бана и закрепится на уровне в 17,5287 лея.

За 2020 год доллар практически не изменился в цене, а евро подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

Что касается остальных валют, то 24 февраля в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2367 лея, украинская гривна – подешевеет до 0,6277 лея, а румынский лей – до 4,3691 в пересчете на нацвалюту.

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