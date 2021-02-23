Молдавский лей по-немногу поднимается: курс валют на среду

КИШИНЕВ, 22 фев – Sputnik. Национальный банк установил официальный обменный курс на 24 февраля.
Молдавский лей на сей раз совсем немного, но поправит свое положение.
Евро вторые сутки остается в миноре, "европеец" потеряет совсем немного и остановится на показателе 21,3035 лея.
Доллар потеряет три бана и закрепится на уровне в 17,5287 лея.
За 2020 год доллар практически не изменился в цене, а евро подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.
Что касается остальных валют, то 24 февраля в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2367 лея, украинская гривна – подешевеет до 0,6277 лея, а румынский лей – до 4,3691 в пересчете на нацвалюту.
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