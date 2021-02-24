На молдавских заправочных станциях снова выросли цены на топливо

На некоторых АЗС 24 февраля выросли цены на все категории горючего. Бензин, сжиженный газ и дизтопливо ощутимо прибавили в цене.

КИШИНЕВ, 24 февраля - Sputnik. Новое подорожание топлива на некоторых молдавских АЗС произошло утром в среду. Заправки подняли цены на 50-65 банов за литр бензина, дизельного топлива или сжиженного газа.

Это третье с начала февраля повышение цен на топливо, предыдущее произошло неделю назад.

Литр бензина АИ-95 сейчас стоит 18,25-18,30 леев, литр бензина АИ-99 - 19,45 лея, литр дизельного топлива - 15,55-15,60 лея. Сжиженный газ подорожал с 10,35 леев до почти 11 леев.

Наблюдатели отметили, что цены на топливо начали расти в середине декабря 2020 года, когда рост составил около 60 банов за литр бензина, после чего в январе 2021 года топливо подорожало примерно на один лей.

В случае Республики Молдова наблюдается рост цен на АЗС при повышении цен на международных фондовых биржах, но нефтяные компании не снижают цены при снижении котировок. Это также отметили в парламентском комитете по экономике, бюджету и финансам, проводившем в начале февраля слушания по рынку топлива.

Напоминаем, что с марта 2019 года отраслевые компании имеют право самостоятельно устанавливать розничные цены на нефтепродукты, но при условии, что годовая норма прибыли не должна превышать 10%.

Ранее в 2021 году Совет по конкуренции признал, что цена на топливо вырастет из-за тенденций на международных рынках, а также в результате увеличения акцизной квоты до 9% в соответствии с налогово-бюджетной и таможенной политикой для нынешнего года.

На этой неделе парламент может рассмотреть законопроект, который предусматривает пересмотр методологии расчета цен на нефть. Об этом заявил депутат Александру Олейник в студии Sputnik Молдова.

Александру Олейник сказал, что парламент может пересмотреть методологию расчета цен на нефтепродукты, которую сегодня диктуют импортеры.

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