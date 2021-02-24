18:10 24 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.30
  • USD17.53
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.63
Поиск
Автозаправка

Объяснение НАРЭ: почему в Молдове вновь подорожало топливо

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
Получить короткую ссылку
13501
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210224/33760158/Obyasnenie-nare-pochemu-v-moldove-vnov-podorozhalo-toplivo.html

Очередное – третье за месяц – подорожание топлива на некоторых молдавских АЗС произошло утром 24 февраля.

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы прокомментировали ситуацию на топливном рынке.

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
© Sputnik / Miroslav Rotari
На молдавских заправочных станциях снова выросли цены на топливо

"В результате последних событий на рынке нефтепродуктов НАРЭ отмечает субъективный и неаргументированный подход, присутствующий в публичном пространстве, в отношении роли и функциональных обязанностей Агентства по этому вопросу", – отметили в ведомстве.

В структуре обратили внимание на то, что в настоящее время колебания на международных рынках и фондовых биржах наблюдается постоянный рост цен на нефть и нефтепродукты, что влияет и на конъюнктуру цен на внутреннем рынке.

"К нашему сожалению, эта ситуация широко используется различными политическими силами, которые довольно часто интерпретируют полномочия и возможности вмешательства НАРЭ", – добавили в Агентстве.

Цены на топливо в Молдове: чем объясняются последние подорожания>>>

Там уточнили, что в соответствии с законом "цены розничной реализации основных видов нефтепродуктов и сжиженного газа устанавливаются и изменяются только исходя из потребления и затрат, связанных с реализацией соответствующих продуктов, в соответствии с применяемыми стандартами бухгалтерского учета, с применением уровня годовой рентабельности, предусмотренного Методологией расчета и применения цен на нефтепродукты, не превышающего 10%".

"НАРЭ повторяет, что в соответствии с действующим законодательство у него нет полномочий и обязанностей, которые позволили бы Агентству напрямую вмешиваться в процесс ценообразования на нефтепродукты, которые устанавливаются каждой компанией на основе принципов на рынке", – подчеркнули в структуре.

В Агентстве также заявили, что любая монопольная ситуация или доминирующие позиции на определенном рынке могут быть предметом расследования Совета по конкуренции – органа, уполномоченного законом с необходимыми полномочиями.

Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из автозаправочных станций
© Sputnik / Кирилл Каллиников
Подорожание топлива: причины и прогноз, продолжат ли расти цены

"НАРЭ предоставило соответствующему учреждению всю доступную информацию о процессах, происходящих на рынке нефтепродуктов. Для улучшения правовой базы в отрасли Агентство передало правительству, парламенту и администрации президента список предложений по изменению и дополнению отраслевого законодательства в целях регулирования формирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке", – заключили в НАРЭ.

Новое подорожание топлива на некоторых молдавских АЗС произошло утром в среду. Заправки подняли цены на 50-65 банов за литр бензина, дизельного топлива или сжиженного газа. Это третье с начала февраля повышение цен на топливо, предыдущее произошло неделю назад. Подорожания начали фиксирования с середины декабря 2020-го.

Напоминаем, что с марта 2019 года отраслевые компании имеют право самостоятельно устанавливать розничные цены на нефтепродукты, но при условии, что годовая норма прибыли не должна превышать 10%.

Унгуряну: как возрастут цены на продукты в Молдове после подорожания топлива>>>

Ранее в 2021 году Совет по конкуренции признал, что цена на топливо вырастет из-за тенденций на международных рынках, а также в результате увеличения акцизной квоты до 9% в соответствии с налогово-бюджетной и таможенной политикой для нынешнего года.

На этой неделе парламент может рассмотреть законопроект, который предусматривает пересмотр методологии расчета цен на нефть. Об этом заявил депутат Александр Олейник в студии Sputnik Молдова

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Ряд депутатов попросили созвать заседание Совбеза из-за роста цены на топливо


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Ледяная радуга – красочное зрелище над Ниагарскими водопадами
Как в Беларуси разводят элитный лес - видео
Видео: Елки на экспорт – как в Белоруссии разводят элитный лес
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться