Объяснение НАРЭ: почему в Молдове вновь подорожало топливо

КИШИНЕВ, 24 фев – Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы прокомментировали ситуацию на топливном рынке.

"В результате последних событий на рынке нефтепродуктов НАРЭ отмечает субъективный и неаргументированный подход, присутствующий в публичном пространстве, в отношении роли и функциональных обязанностей Агентства по этому вопросу", – отметили в ведомстве.

В структуре обратили внимание на то, что в настоящее время колебания на международных рынках и фондовых биржах наблюдается постоянный рост цен на нефть и нефтепродукты, что влияет и на конъюнктуру цен на внутреннем рынке.

"К нашему сожалению, эта ситуация широко используется различными политическими силами, которые довольно часто интерпретируют полномочия и возможности вмешательства НАРЭ", – добавили в Агентстве.

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Там уточнили, что в соответствии с законом "цены розничной реализации основных видов нефтепродуктов и сжиженного газа устанавливаются и изменяются только исходя из потребления и затрат, связанных с реализацией соответствующих продуктов, в соответствии с применяемыми стандартами бухгалтерского учета, с применением уровня годовой рентабельности, предусмотренного Методологией расчета и применения цен на нефтепродукты, не превышающего 10%".

"НАРЭ повторяет, что в соответствии с действующим законодательство у него нет полномочий и обязанностей, которые позволили бы Агентству напрямую вмешиваться в процесс ценообразования на нефтепродукты, которые устанавливаются каждой компанией на основе принципов на рынке", – подчеркнули в структуре.

В Агентстве также заявили, что любая монопольная ситуация или доминирующие позиции на определенном рынке могут быть предметом расследования Совета по конкуренции – органа, уполномоченного законом с необходимыми полномочиями.

"НАРЭ предоставило соответствующему учреждению всю доступную информацию о процессах, происходящих на рынке нефтепродуктов. Для улучшения правовой базы в отрасли Агентство передало правительству, парламенту и администрации президента список предложений по изменению и дополнению отраслевого законодательства в целях регулирования формирования цен на нефтепродукты на внутреннем рынке", – заключили в НАРЭ.

Новое подорожание топлива на некоторых молдавских АЗС произошло утром в среду. Заправки подняли цены на 50-65 банов за литр бензина, дизельного топлива или сжиженного газа. Это третье с начала февраля повышение цен на топливо, предыдущее произошло неделю назад. Подорожания начали фиксирования с середины декабря 2020-го.

Напоминаем, что с марта 2019 года отраслевые компании имеют право самостоятельно устанавливать розничные цены на нефтепродукты, но при условии, что годовая норма прибыли не должна превышать 10%.

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Ранее в 2021 году Совет по конкуренции признал, что цена на топливо вырастет из-за тенденций на международных рынках, а также в результате увеличения акцизной квоты до 9% в соответствии с налогово-бюджетной и таможенной политикой для нынешнего года.

На этой неделе парламент может рассмотреть законопроект, который предусматривает пересмотр методологии расчета цен на нефть. Об этом заявил депутат Александр Олейник в студии Sputnik Молдова.

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