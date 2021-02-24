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Обменный курс на четверг: молдавский лей оживится

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210224/33767215/Obmennyy-kurs-na-sleduyuschiy-den-moldavskiy-ley-ozhivitsya.html

Подробности о поведении главных иностранных валют по отношению к платежному средству Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 24  фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 25 февраля. Большинство игроков пятивалютной корзины сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву". Евро за сутки уступит три бана и закрепится на уровне 21,2724 лея.

Доллар станет дешевле на четыре бана и установится на отметке в 17,4859 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

Что касается остальных валют, то 25 февраля в небольшом минусе окажется украинская гривна, которая подешевеет до 0,6256 лея, а румынский лей – до 4,3636 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль незначительно подорожает: до 0,2378 лея.

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