Затронул ли Молдову "праздник низких цен" на топливо: оправданы ли подорожания

Экономист рассказал, как менялась стоимость топлива в Молдове на протяжении последних 15 лет, а также прокомментировал падение цен на международных рынках в 2020 году и то, насколько это повлияло на рынок республики.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. "Праздник низких цен" на нефтепродукты прошел мимо Молдовы. Такого мнения придерживается экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

"У кризиса 2020-го также были и некоторые положительные элементы для экономики Молдовы. Так, в прошлом году мировое потребление нефти зафиксировало самый большой спад за всю более чем 150-летнюю историю. По сравнению с численностью населения потребление нефти в 2020-м составляло всего 1,86 литра на человека в день – это минимальный показатель за последние 50 лет. Как следствие, весной прошло года цена на нефть упала до рекордно низкого уровня за последние 25 лет", – уточняет эксперт.

По его словам, с падением цен на нефть на международных рынках снизились и цены на остальные энергоресурсы. В результате, как отметил аналитик, страны-экспортеры энергоносителей потеряли миллиарды долларов доходов. А такие государства, как Молдова, – чистые импортеры энергоресурсов – сэкономили огромные суммы денег на импорте энергоресурсов, добавил экономист.

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"В 2020 году Молдова потратила на импорт энергоресурсов всего 589 миллионов долларов – это самый низкий показатель за последние 15 лет. По сравнению с 2019 годом республика сэкономила на импорте энергоресурсов 333 миллиона леев, что на 36% меньше, чем в отчетном году. В сравнении с 2011-2014 годами, когда цены на энергоресурсы достигли рекордного уровня, Молдова в 2020 году заплатила вдвое меньше за их импорт", – отметил Ионицэ.

Он уточнил, что, к примеру, в 2019 году Молдова заплатила за нефтепродукты 588 миллионов долларов, а в 2020 году эта сумма уменьшилась в 1,6 раза.

Как считает эксперт, к сожалению, этот спад в международном плане не был полностью ощутим гражданами Молдовы, "поскольку цены в республике не стали ниже в соответствии со снижением цен на импорт".

"Компании в энергетическом секторе воспользовались международной конъюнктурой и получили неоправданную прибыль, в то время как обычные потребители платили неоправданно высокие цены. Этот "праздник низких цен" прошел как бы мимо нас", – заключил Ионицэ.

Новое подорожание топлива на некоторых молдавских АЗС произошло утром в среду. Заправки подняли цены на 50-65 банов за литр бензина, дизельного топлива или сжиженного газа. Это третье с начала февраля повышение цен на топливо, предыдущее произошло неделю назад. Подорожания начали фиксировать с середины декабря 2020-го.

Напоминаем, что с марта 2019 года отраслевые компании имеют право самостоятельно устанавливать розничные цены на нефтепродукты, но при условии, что годовая норма прибыли не должна превышать 10%.

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Ранее в 2021 году Совет по конкуренции признал, что цена на топливо вырастет из-за тенденций на международных рынках, а также в результате увеличения акцизной квоты до 9% в соответствии с налогово-бюджетной и таможенной политикой для нынешнего года.

На этой неделе парламент может рассмотреть законопроект, который предусматривает пересмотр методологии расчета цен на нефть. Об этом заявил депутат Александр Олейник в студии Sputnik Молдова.

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