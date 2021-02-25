Евро напирает, доллар уступает: курс валют на несколько дней

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 25 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 26 февраля, и выходные. На валютном рынке ситуация неопределенная. Евро подорожает сразу на семь банов и разместится на отметке в 21,3426 лея.

Доллар проиграет три бана и установится на отметке в 17,4546 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

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Что касается остальных валют, то 26 февраля и в выходные в небольшом плюсе окажутся украинская гривна, которая подорожает до 0,6257 лея, а румынский лей – до 4,3784 в пересчете на нацвалюту. А российский рубль несколько сдаст позиции – до 0,2368 лея.

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