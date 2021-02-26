Санду - после заседания Совбеза: вернемся к пределу цен на топливо

Одной из тем, которая обсуждалась на заседании Высшего совета безопасности, стало увеличение цен на топливо.

КИШИНЕВ, 26 фев - Sputnik. Совет по конкуренции должен вмешаться, если обнаружит согласование цен на нефтепродукты топливными компаниями. Необходимо вернуться к ценовому пределу стоимости топлива. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду на пресс-конференции в пятницу по итогам заседания Высшего совета безопасности.

"Отмечу бездействие со стороны госструктур, особенно в период февраля - июня прошлого года, когда цены на международном рынке довольно сильно упали. Когда рыночные механизмы должны были благоприятствовать конечному потребителю, падения цен не произошло. С одной стороны, потребитель не мог в полной мере насладиться снижением цен в 2020 году, с другой стороны, сейчас мы наблюдаем рост каждый день", – отметила Санду.

По ее мнению, необходимо внести изменения в законодательство, чтобы предотвратить подорожания.

"Мы должны вернуться к пределу цен на топливо, а для этого необходимо изменить закон. Исходя из недавнего поведения топливных компаний, считаем, что введение ценового предела – единственное решение", – сказала Санду.

Как считает президент, немедленное решение должен принять Совет по конкуренции, и закон позволяет этой структуре вмешиваться, в том числе путем замораживания цен, когда согласованные действия очевидны.

Новое подорожание топлива на некоторых молдавских АЗС произошло утром 24 февраля. Заправки подняли цены на 50-65 банов за литр бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. Это третье с начала февраля повышение цен на топливо, предыдущее произошло неделю назад. Подорожания начали фиксировать с середины декабря 2020-го.

Напомним, что с марта 2019 года отраслевые компании имеют право самостоятельно устанавливать розничные цены на нефтепродукты, но при условии, что годовая норма прибыли не должна превышать 10%.

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Ранее в 2021 году Совет по конкуренции признал, что цена на топливо вырастет из-за тенденций на международных рынках, а также в результате увеличения акцизной квоты до 9% в соответствии с налогово-бюджетной и таможенной политикой для нынешнего года.

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