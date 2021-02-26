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Табло курса евро в витрине операционной кассы

Сюрприз от евро и проделки доллара: курс валют на ближайшие дни

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210226/33795551/syurpriz-evro-euro-prodelki-dollara-kurs-valyut-na-blizhayshie-dni.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 26 фев – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 1 марта. Все игроки пятивалютной корзины сдадут позиции по отношению к молдавскому "льву". Евро подешевеет сразу на 23 бана и разместится на отметке в 21,112 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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Доллар проиграет два бана и установится на отметке в 17,4385 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

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Что касается остальных валют, то 1 марта в небольшом минусе окажутся российский рубль, который подешевеет до 0,2332 лея, украинская гривна сдаст позиции до 0,6238 лея, а румынский лей – до 4,3302 в пересчете на нацвалюту. 

На выходные евро торгуется по 21,3426 лея, доллар – 17,4546 лея, российский рубль – 0,2368 лея, украинская гривна – 0,6257 лея, а румынский лей – до 4,3784 в пересчете на нацвалюту.

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