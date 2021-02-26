"Квартирный вопрос" в Молдове: стало ли больше жилья в 2020 году

В Национальном бюро статистики рассказали, сколько единиц жилья сдано в эксплуатацию в Молдове по итогам 2020 года.

КИШИНЕВ, 27 фев – Sputnik. В 2020 году в Молдове ввели в эксплуатацию 6906 единиц жилья (квартир и индивидуальных жилых домов) общей площадью 545,5 тысячи квадратных метра, что на 20,7% меньше, чем в 2019-м. Такие данные приводит Национальное бюро статистики республики.

В городах в эксплуатацию сдали 5895 жилых помещений (-26,2%) общей площадью 429,4 тысячи квадратных метров. А в сельской местности – 1011 домов (+0,7%) общей площадью 116,1 тысячи квадратных метров.

Купить квартиру во время пандемии: насколько рискованно брать ипотеку>>>

Больше всего жилья сдано в эксплуатацию в Кишиневе – 5529 единиц. Однако это не дотягивает до показателей предыдущего года на 26,4%. Спад отмечен и в некоторых других регионах республики. К примеру, в центральной части страны сокращение достигло 20,4%, на юге – 24,8%, а в АТО Гагаузия – 20,5%. Рост зарегистрирован лишь в северных районах Молдовы – на 38,5%. Таким образом, квадратные метры сданного в эксплуатацию жилья сократились в столице, центральной и южной частях страны, а также в Гагаузии. Положительная динамика отмечена лишь в северном регионе республики.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova