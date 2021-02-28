Прогнозы экспертов: восстановится ли туризм в 2021 году

Туризм остается одним из наиболее пострадавших секторов во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Каковы прогнозы экспертов на 2021 год и когда станет заметен рост в этом секторе?

КИШИНЕВ, 28 фев - Sputnik. В 2020 году серьезному испытанию из-за ограничений, связанных с пандемией, подверглись не только туристические агентства в нашей стране, но и гиды. Все виды деятельности в туристической отрасли резко сократились – почти на 90%, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова президент Ассоциации работодателей индустрии туризма (АРИТ) Молдовы Сергей Маня.

"Туризм – одна из наиболее пострадавших отраслей. Порядка 20% деятельности было основано на внутреннем туризме. Благодаря этой ситуации заново открыты красивые места в Молдове, различные туристические достопримечательности, музеи, памятники, галереи", – отметил Маня.

© Sputnik / Rodion Proca Сергей Маня.

Как рассказал эксперт, в 2020-м путешественники выбирали направления самостоятельно и избегали поездок большими компаниями. Из-за отсутствия иностранных туристов порядка 500 гидов в нашей стране столкнулись с отсутствием работы.

С другой стороны, в прошлом году Молдове открылись новые возможности сотрудничества с Европейским союзом в сфере туризма – благодаря присоединению АРИТ к Европейской ассоциации туроператоров.

Путешествия в 2021 году: прогнозы и перспективы

Структуры договорились совместно трудиться над разработкой международных программ и стратегии развития европейского туризма после пандемии COVID-19, которая пока диктует свои правила въезда и выезда туристов.

По словам эксперта по туризму Алина Пэтру, 2021 год будет "застенчивым годом" в сфере туризма, то есть люди будут сомневаться, стоит ли путешествовать, как раньше.

Особой популярностью станут пользоваться частные экскурсии, а больших туров на несколько человек теперь начнут избегать. При этом, по мнению собеседника, "ожидается развитие тенденции поездок за свой счет".

"2021 год станет нетипичным для туристического сектора. Люди будут самостоятельно выбирать, куда и как поехать. Главное – без скопления людей. Неоспоримо то, что в сфере туризма последствия пандемии будут ощущаться еще очень долго", – считает Пэтру.

© Sputnik Алин Пэтру.

По мнению эксперта, мировому туризму понадобится как минимум два года, чтобы вернуться к показателям прошлых лет. Следующий, 2022 год, ознаменуется небольшим ростом туризма, но на рынке будет гораздо меньше поставщиков услуг, а расходы на них могут немного вырасти.

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