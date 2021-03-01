Евро и доллар пошли навстречу друг другу: курс валют на вторник

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 1 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 2 марта. Евро немного "просядет" по отношению к молдавскому "льву", единая европейская подешевеет на 7 банов и разместится на отметке в 21,0442 лея.

Доллар, наоборот, немного отыграет у отечественной валюты и установится на отметке в 17,4749 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов.

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Что касается остальных валют, то 1 марта в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2357 лея, курс украинской гривны останется на уровне 0,6238 лея, а румынский лей немного сдаст позиции и будет торговаться по 4,3171 в пересчете на нацвалюту.

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