За 2020 год средняя зарплата в Молдове выросла на 10%

По официальным данным, в четвертом квартале 2020 года среднестатистический житель республики получал 8859,9 лея в месяц.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. В 2020 году в целом среднемесячная зарплата “брутто” выросла на 10,2% и составила 8107,5 лея (около 465 долларов США), сообщает Национальное бюро статистики.

По официальным данным ведомства, самый высокий среднемесячный заработок был зафиксирован в сфере информации и связи (20 310 леев), финансовой деятельности и страхования (16 006 леев), а также в производстве и поставке электроэнергии и тепла (14 385 леев).

Самая низкая средняя заработная плата была в секторе гостиниц и общественного питания (5141 лей), в агросекторе, лесном хозяйстве и рыболовстве (5553 лея).

Наиболее значительный рост заработной платы отмечен в сфере здравоохранения и социальной помощи (+32,9%), в секторе государственного управления и обороны, а также в системе обязательного социального страхования (+19,8%).

В бюджетном секторе в четвертом квартале 2020 года среднемесячная заработная плата составила 7949,3 лея (+21,1% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года), а в экономическом секторе – 9198,9 лея (+11,0% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova