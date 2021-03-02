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Молдавские леи.

За 2020 год средняя зарплата в Молдове выросла на 10%

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210302/33826572/za-2020-god-srednyaya-zarplata-v-moldove-vyrosla-na-10-ptotsentov.html

По официальным данным, в четвертом квартале 2020 года среднестатистический житель республики получал 8859,9 лея в месяц.

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. В 2020 году в целом среднемесячная зарплата “брутто” выросла на 10,2% и составила 8107,5 лея (около 465 долларов США), сообщает Национальное бюро статистики.

По официальным данным ведомства, самый высокий среднемесячный заработок был зафиксирован в сфере информации и связи (20 310 леев), финансовой деятельности и страхования (16 006 леев), а также в производстве и поставке электроэнергии и тепла (14 385 леев).

Самая низкая средняя заработная плата была в секторе гостиниц и общественного питания (5141 лей), в агросекторе, лесном хозяйстве и рыболовстве (5553 лея).

Деньги
© Sputnik / Mihai Caraus
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Наиболее значительный рост заработной платы отмечен в сфере здравоохранения и социальной помощи (+32,9%), в секторе государственного управления и обороны, а также в системе обязательного социального страхования (+19,8%).

В бюджетном секторе в четвертом квартале 2020 года среднемесячная заработная плата составила 7949,3 лея (+21,1% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года), а в экономическом секторе – 9198,9 лея (+11,0% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года).

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