Рейдерский захват или взыскание долгов - в Джурджулештском порту новый скандал

КИШИНЕВ, 2 мар – Sputnik. В понедельник, 1 марта, оператор Джурджулештского порта - компания Danube Logistics - распространила пресс-релиз, в котором заявила о попытке незаконного захвата контроля над Международным свободным портом Джурджулешты. Главным виновником в документе назван судебный исполнитель Роман Талмач, который установил принудительное управление 100%-ной долей в уставном капитале компании. В разговоре со Sputnik Молдова Талмач заявил, что порт у собственников отбирать не собирается, а его действия представляют собой правомерное "хирургическое вмешательство" и направлены на взыскание долга по решению судебной инстанции.

Предыстория

С момента основания Джурджулештского порта генеральным инвестором и оператором объекта является компания ICS Danube Logistics SRL. Именно с ней в 2005 году правительство Молдовы заключило инвестиционный договор на строительство портовых сооружений. Тогда конечным владельцем предприятия был азербайджанский бизнесмен, владелец нефтяной компании Azpetrol и молдавской сети автозаправочных станций Bemol Рафик Алиев.

В 2007 году компания Алиева – Easeur Group (ей принадлежал контрольный пакет в Danube Logistics) – получила в одном из крупнейших швейцарских банков большой кредит, который частично должен был пойти на инвестиции в Джурджулештский порт. Примерно в то же время Рафик Алиев вместе с братом Фархадом, бывшим министром экономического развития Азербайджана, оказались на родине в тюрьме по обвинению в коррупции.

Из-за образовавшейся задолженности перед швейцарским кредитором в 2011 году Алиев продал контрольный пакет в Danube Logistics голландской компании с похожим названием – Danube Logistics Holding BV, конечным владельцем которой был и остается бывший управляющий бизнесом Алиева в Молдове гражданин Германии Томас Мозер. После этой сделки долги Danube Logistics взял на себя Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). По новому соглашению банк, как утверждают в порту, не являясь собственником Danube Logistics Holding BV, имеет право на 65% дивидендов от деятельности оператора порта и на 65% суммы в случае продажи компании или ее активов.

Экс-владелец порта Рафик Алиев считает, что Томас Мозер завладел компанией, управляющей портом, обманным путем и на протяжении многих лет пытался аннулировать сделку о продаже Danube Logistics и вернуть себе контроль над Джурджулештским портом. Новый собственник все обвинения в свой адрес отрицает.

Совсем недавно Высшая судебная палата Молдовы поставила точку в очередной судебной тяжбе между бывшим и нынешним владельцами порта. Инстанция оставила в силе судебное решение, согласно которому Томас Мозер и замглавы Danube Logistics Алла Айдов обязаны выплатить компании Алиева 177,4 миллиона леев материального ущерба, причиненного в результате некачественного управления делами компании Bemol.

Именно этот долг пытаются взыскать с Томаса Мозера судебные исполнители, установившие принудительное управление в порту. Единственным активом Мозера в Молдове, по мнению судебного исполнителя и кредитора, является Джуржулештский порт.

С чем не согласны в администрации порта?

В сообщении для прессы Danube Logistics говорилось, что 25 февраля судебный исполнитель Роман Талмач своим заключением и по запросу компании Bemol Retail установил де-факто неправомерно и незаконно принудительное управление Danube Logistics под предлогом взыскания долгов от одного из бенефициаров компании.

"Принудительное управление было установлено в самых печальных традициях рейдерских атак в Молдове в пятницу вечером без уведомления, не дав возможности отреагировать", – утверждают в Danube Logistics.

Главный аргумент компании состоит в том, что единственным пайщиком молдавского предприятия является голландская компания Danube Logistics Holding BV, а главный бенефициар доли голландской компании в Danube Logistics - это Европейский банк реконструкции и развития.

"На текущий момент в соответствии с договором об участии ЕБРР владеет правом на 65% возможной выручки в случае продажи доли и на 65% дивидендов от участия Danube Logistics Holding BV в уставном капитале", – отмечают в Danube Logistics.

Соответственно, по мнению администрации порта, молдавская и голландская компании со схожими названиями не должны отвечать своим имуществом по долгам Томаса Мозера.

"Эти два общества с ограниченной ответственностью не владеют активами дебитора Bemol и не несут ответственности за какие-либо его личные долги. Контроль над Bemol находится у бывшего инвестора Danube Logistics – гражданина Азербайджана Рафика Алиева. С 2014 года как международные, так и молдавские суды отклонили многочисленные действия компаний Алиева, которыми он требовал отменить продажу доли акций Danube Logistics компании "Danube Голландия" в 2011 году. С сентября 2019 года Bemol через судебных приставов пытается получить контроль над долей акций, которая принадлежит "Danube Голландия"в Danube Logistics", – говорится в пресс-релизе.

Чего хотят судебные исполнители?

Судебный исполнитель Роман Талмач в разговоре со Sputnik Молдова заявил, что действия временного управляющего 100%-ной долей в уставном капитале Danube Logistics можно сравнить с точечным хирургическим вмешательством, которое никак не скажется на операционной деятельности компании.

"Задача временного управляющего – выявить доход, который может быть направлен на погашение задолженности должника. Это администрирование установлено только на три месяца. Никто от этого не пострадает, бизнес продолжает работать. Это паника, которая не нужна никому. Они работают и могут работать дальше", – говорит Талмач.

По словам собеседника, у внешнего управляющего четкая задача – выявить суммы, которые предназначаются должнику.

Судебный исполнитель уверен, что именно Томас Мозер, задолжавший по решению суда компании Bemol 177 миллионов леев, является единственным и полноправным собственником Danube Logistics. Он владеет 100%-ной долей оператора порта через несколько иностранных компаний.

"Они сами в своем пресс-релизе называют его совладельцем", – говорит Талмач. Более того, в решении суда Мозер назван конечным владельцем компании, добавляет судебный исполнитель.

По его словам, интересам ЕБРР в Джурджулештском порту также ничего не угрожает.

"В определении [об установлении принудительного управления – ред.] указано четко – выплачивать все кредиты и все проценты по кредиту. Все, что связано с зарплатами и кредитами, все это – даже без ведома внешнего администратора. Но ЕБРР получает не 65%, а намного меньше, это все их манипуляции", – говорит исполнитель.

Более того, по словам Толмача, речь не идет о продаже доли в предприятии, хотя эта мера могла бы применяться в таком случае.

"Повторюсь: никто от внешнего управления не пострадает. Никто не собирается менять администратора компании, у управляющего нет таких полномочий. Просто они должны сотрудничать с внешним управляющим долей, эта доля прямо или косвенно принадлежит нашему должнику, это установлено решением суда. Это очень внимательное хирургическое вмешательство. Мы не хотим, чтобы кто-то пострадал, мы хотим, чтобы компания работала, и это позволило закрыть долг", – говорит исполнитель.

Джурджулештский порт – единственный в Молдове порт, способный принимать морские суда. Он расположен на международных торговых и транспортных маршрутах, таких, как водный маршрут Рейн - Майн - Дунай, который соединяет Черное море, 14 европейских государств и Северное море. С 2007 по 2019 год объем суммарных инвестиций в инфраструктуру порта и прилегающего бизнес-парка составил 72,8 миллиона долларов.

В порту действуют нефтяной, контейнерный, навалочный, зерновой терминалы и терминал растительного масла. В 2019 году в нем пришвартовалось 569 судов, а грузооборот составил немногим более одного миллиона тонн грузов.

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